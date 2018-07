Tv-vært som skuespiller: Jeg får hjælp

De sidste par dage har Jes Dorph sluppet for at koge i 'Go' aften Danmark'-studiet.

Den 59-årige vært har debut som skuespiller i den nye serie orkestreret af Avaz-brødrene, der tidligere på året stod bag den anmelderroste 'Mens vi lever'.

Jes Dorph i populært comeback: Ta' den Hans Pilgaard

De unge instruktører tilbød Dorph en rolle som en homoseksuel ejer af en campingplads i Nordsjælland under et interview i aften-programmet.

Dorph sagde ja, og indtil videre arbejdes der på et såkaldt pilotafsnit. Selvom det blot er en lille rolle, har den nye tjans fået værten til at ryste i bukserne.

- Det er virkelig nyt for mig at spille en rolle. Det har været svært, men jeg har fået hjælp af Avaz-brødrende og de andre skuespillere, siger han.

Få replikker

Jes Dorph er ordknap, hvad angår plottet, og vil ikke rigtigt ud med mange flere detaljer om sin rolle. Han løfter dog sløret for et par af sine replikker:

- Jeg skal sige 'Go'morgen' og 'Hvorfor er du ikke i New York?'

- Det er jo ikke, fordi jeg vælter mig i replikker. Jeg siger nogle ord hist og her og spiller en rolle, men jeg har ikke skullet lære 20 sider udenad - heldigvis, siger han.

Se også: Jes Dorph måtte hutle sig igennem: Skammen sad i mig

Efter at have stiftet bekendtskab med skuespil-kunsten har Jes Dorph fået en dyb respekt for skuespillernes evne til at indtage en helt anden karakter.

- Jeg tænker: 'Hvordan fanden gør de det?', siger han.

Alle detaljer

Således har det sværeste for studieværten da også været at virke troværdig foran kameralinsen.

- Hver eneste løft med et øjenbryn eller mundvig er så ekstremt vigtig, og de stopper en, hvis man ikke rammer fuldstændig plet, siger Jes Dorph.

Se også: Jes Dorph vender tilbage som serie-skuespiller

Ikke desto mindre har det været ganske underholdende at prøve noget nyt, fortæller han.

- Det er pisse sjovt, og jeg er jo ikke den bedste skuespiller på det sæt, så jeg læner mig op ad de andre.

Produktionen bag har endnu ikke løftet sløret for om, og i så fald hvornår pilotafsnittet bliver tilgængeligt for offentligheden.