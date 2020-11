Tv-vært taber retssag: Men striden fortsætter

Københavns byret besluttede at frifinde Rie Jensen i striden mellem hende og den tidligere kompagnon, tv-værten Cecilie Hother, om firmaet CeriX, som de to skabte sammen i 2016.

Det fremgår af domsafsigelsen 17. november fra Københavns byret, som Ekstra Bladet har set.

Derudover har retten bestemt, at sagens omkostninger skal betales af Cecilie Hother.

Det drejer sig om 971.895 kr., der ifølge dokumentet skal betales inden 14 dage.

Det kan dog gå en rum mængde tid, inden Rie Jensen og manden Kjenneth Schøller Holm ser pengene fra omkostningerne i sagen.

Forstå sagen helt kort: Cecilie Hother og Rie Jensen startede sammen i 2016 virksomheden CeriX. Kort tid efter ønskede Rie Jensen og hendes forlovede, Kjenneth Schøller Holm, at købe Cecilie Hother ud af virksomheden grundet manglende arbejdsydelse. Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holm fik virksomheden vurderet af to statsautoriserede revisionsfirmaer, der udarbejdede en vurdering af selskabets værdi, og nåede efter Rie Jensens udsagn frem til, at Cecilie Hother var berettiget til én million kr. Cecilie Hother forlangte 10,7 millioner og trak efterfølgende Rie Jensen i retten for strid med selskabslovens paragraf 108, fordi Rie Jensen ifølge tv-værten brugte sine 70 procents ejerskab af holdingselskabet bag CeriX til at gennemtvinge et salg og presse Cecilie Hother ud. Sagen forventes at starte til marts, hvor retssystemet altså skal vurdere, hvem der har ret i striden. Vis mere Luk

Anker sagen

Til Ekstra Bladet fortæller Cecilie Hother nemlig, at hun anker sagen til landsretten.

- Jeg vil ikke deltage i offentlig mudderkastning. Sagen er anket og kører videre i Landsretten, lyder det kort fra tv-værten.

Cecilie Hother har ikke mange kommentarer, men fortæller, hvordan hun har det med udlægningen af sagen af Rie Jensen, der har skrevet om dommen på sin Facebook-profil.

- Som de andre gange, hun har lavet et langt opslag, så tror jeg, folk er kloge nok til at se igennem, hvad der bare er tilsværtninger af en person, og hvad der er sandheden. Det tager jeg afstand fra, siger hun.

'Retfærdigheden sejrede'

Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holm fortæller til Ekstra Bladet, at de er glade for dommen, men at de ikke er overraskede.

- Det er en sindssyg befrielse, at det faldt ud til vores fordel. Det er dejligt, at retfærdigheden sejrede. Nu har vi fået rettens ord for det. Vi havde retten på vores side, lyder det fra parret.

Det kommer dog ikke bag på dem, at Cecilie Hother ønsker at anke sagen.

- Vi har sendt et påkrav om, at hun skal betale omkostningerne, men det, at hun anker, kan skyldes, at hun ikke har råd til at betale sagsomkostningerne, lyder det.

Parret fortæller, at de egentlig havde tænkt sig at lukke sagen, men at de står frem med deres historie, fordi Cecilie Hothers advokat sagde søndag, at de ville anke sagen.

Når Cecilie Hother anker, skal hun ikke betale sagens omkostninger inden de 14 dage, som byretten har skrevet i dommen. Sagen skal tages videre i landsretten, der enten kan underkende eller stadfæste dommen fra bytten.

- Det, der er det værste, er, at det ikke er overstået, og at det nu skal tage endnu længere tid, lyder det fra Rie.

Parret skal nu føre sagen igen. Foto: Privat

Parret skal ligesom Cecilie Hother betale endnu flere penge for endnu en retssag.

- Vi ville gerne slippe, men vi har jo råd til, det skal vi have. Vi mener heller ikke, at det, Cecilie ville kunne få ud af at vinde sagen, er nok til, at det giver mening at blive ved. Hun kan maksimalt få 1,3 millioner, så vi har da allesammen tænkt: 'Cecilie giv nu slip, det er ikke en kamp, der er værd at tage'. Det har allerede kostet os begge mange millioner kroner indtil nu. Der er intet økonomisk fornuftigt i at tage denne her kamp, lyder det.

Der er ifølge Rie og Kjenneth endnu ikke sat gang i sagen ved landsretten.

- Men vi føler os 100 procent sikre i landsretten, lyder det.