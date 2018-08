Tv-vært taler ud efter trusse-gate: Alle har set min tissekone

Signe Lindkvist kom til at vise sine ædlere dele, da hun blev hevet op på scenen under Aquas koncert på Smukfest

Da Mads & Monopolet sendte live fra Smukfest lørdag formiddag, kom der et par sandheder på bordet.

Her fortalte tv-vært Signe Lindkvist nemlig ærligt, at hun var kommet til at vise sit underliv til de tusindvis af mennesker, der var mødt op for at se Aqua på Bøgescenen.

Ganske uventet blev Signe Lindkvist hevet op på scenen under deres koncert onsdag aften.

Her blev hun fældet af Lene Nystrøm, der lagde hende ned på scenen og kyssede hende, og i den forbindelse kunne publikum se lige op under hendes kjole.

Det fortalte hun i den særlige udgave af radioprogrammet.

- Jeg bliver hevet ind på scenen, og jeg sidder oppe på sådan en form for bil, de har med på scenen. Vi skal så danse lidt rundt. Jeg præsterer jo så at tabe min taske. Solbriller, læbepomade, dankort - alt er udover det hele. Så alle popstjernerne må hjælpe mig med at samle det op, siger Signe Lindkvist med et grin.

Det bliver mødt med store grin og klapsalver fra det fremmødte publikum.

Viste tissekone

Pinlighederne stoppede dog langt fra der.

- Jeg danser så videre, og så kommer Lene i et bagholdsangreb. Hun tager mig i nakken og ligger mig ned. Jeg har en flot, lang kjole på, og den river hun så op. Der står en flot fotograf, der filmer til storskærmen, som filmer lige op i tissekonen, og så sætter Lene sig ovenpå mig, og så holder hun mig rigtig godt fast, og så snaver hun mig i gulvet, siger Signe Lindkvist.

Selvom tv-værten havde trusser på, så blev der ikke overladt meget til fantasien.

- Jeg har på flotteste vis vist min tissekone til hele Bøgeskoven cirka halvanden time efter, jeg var ankommet, lød det fra Signe Lindkvist foran det storgrinende publikum.

- Det fede er, at hver gang jeg går rundt på Smukfest, er det eneste, folk siger til mig: 'hey, jeg så din tissekone, den var skideflot, eller 'hey, flot fisse du har'. Det var meget grænseoverskridende for mig, men så var vi ligesom i gang, siger Signe Lindkvist i programmet.

Med i 'Vild med dans'

Signe Lindkvist blev for nylig præsenteret som en af de kendte danskere, der skal kridte danseskoene og være med i 'Vild med dans' til efteråret.

Den udfordring glæder hun sig til.

- Selvfølgelig har jeg danset til fester, men jeg har aldrig nogensinde danset rigtigt eller gået til dans. Jeg synes selv, jeg er virkelig god til at danse, når jeg er til fest og har fået en flaske vin, men i showsammenhænge, hvor koreografer har skullet lære mig noget dans - for eksempel i Cirkus Summarum - kører det rigtig godt, indtil benene og armene skal noget samtidig. Så bliver jeg virkelig forvirret og voldsomt højre-venstreblind, har hun tidligere fortalt til Ritzau.

- Jeg er et kæmpe pjattehoved og vil altid helst lave fis og ballade, så jeg tror også, at en af mine helt store udfordringer bliver at lave en seriøs tango eller pasodoble. Bare tanken om at skulle se sur ud, mens man danser en dans, hvor man tramper, synes jeg allerede lyder skægt, lød det videre fra Lindkvist.

