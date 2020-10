Tv-vært venter sit andet barn med 25-årig kæreste

Smilene er ekstra store i øjeblikket hjemme hos den 47-årige spilekspert Thomas Bense og hans 25-årige kæreste, Cecilie Fisker.

De bliver nemlig snart forældre for anden gang.

Det bekræfter Thomas Bense over for Ekstra Bladet.

- Det bliver i marts, og vi glæder os meget. Det er selvfølgelig helt fantastisk, siger han med et smil.

Tilbage i 2018 blev de to forældre for første gang, da de bød velkommen til en dreng, der fik navnet Elliott Link Fisker Bense.

Cecilie Fisker har termin i marts. Foto: Privat

Nu glæder de sig til, at de kan gøre deres søn til storebror.

- Reddebyggeriet er allerede gået i gang, især hos min kæreste. Vi glæder os meget, og det bliver dejligt, at Elliott får sig en søskende, selvom han ikke forstår det endnu.

Thomas Bense ønsker endnu ikke at afsløre, om Elliott får sig en lillebror eller lillesøster.

På Instagram kommer han dog med et kraftigt hint til både køn og navn:

Frygter manglende dattesøvn

Ifølge Thomas Bense er Cecilie Fiskers graviditet indtil videre forløbet uden de store problemer.

- Indtil videre går det okay, og hendes krop står godt igennem det, den skal igennem.

Thomas Bense frygter dog, hvordan det vil gå, når han igen skal vænne sig til at få minimalt med søvn, når der atter kommer et spædbarn i huset.

- Elliot har været nem, og han har været eksemplarisk, og det håber vi selvfølgelig også, at den næste bliver, men man ved det aldrig, griner han og fortsætter:

- Jeg frygter det her med nattesøvn, og at man igen får for lidt søvn. Det skal man lige vænne sig til igen. Men jeg er sikker på, at det hele bliver rigtig dejligt.

På dette billede, som Bense har delt på sin Instagram, kommer han med et hint til, hvad kønnet er. Kan du gætte det? Foto: Privat

Thomas Bense fik sit gennembrud på tv-skærmen som vært på ungdomsprogrammet 'Puls' på TV2.

I de seneste år har han været tilknyttet TV2's 'Go' morgen Danmark' som spilekspert. Derudover står han bag produktionsselskabet Snurtbart og Pixel.tv.

