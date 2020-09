Tv-værter: Vi sagde ikke fra

Både Sara Bro og Anna Gaarslev fortæller, at de var en del af en sexisme-kultur, de ikke altid sagde fra over for

Radio- og tv-værten Sara Bro, der i øjeblikket arbejder på DR, er en af de over 700 kvinder, der har sat sit navn på det støttebrev, som seks journalister fra TV2 står bag.

Det har hun blandt andet gjort, fordi hun selv har været en del af en upassende kultur, hvor hun er blevet udsat for sexisme i hverdagen. Hun understreger dog, at hun ikke selv har været udsat for noget i sin tid på DR.

- Jeg er flov over, at jeg har været med i kulturen, men man har bare forsøgt at overleve. Man har sagt 'sådan er det bare' - i stedet for at stå op for det. I stedet har man ladet være med at gå i byen der eller ladet være med at tage den bus, fordi man ved, at man kan forvente, der sker ting. Det er bare for meget, siger Sara Bro til Ekstra Bladet.

For hende er det ikke vigtigt, at der bliver sat navn og ansigt på krænkerne.

- Jeg er ligeglad med, hvem det er. Jeg synes i virkeligheden ikke, at det handler om, at de skal fyres eller fjernes. Det handler om at ændre kulturen. Det skal dem, der er en del af kulturen, også være med til. Det handler om, at hvis der er sådan en situation på arbejdspladsen, skal det løses.

- Man skal sikre et system, så de her sager bliver opfanget. Det er dødubehageligt og følsomt, men vi er nødt til at komme frem med det. Man skal ikke bare finde sig i, at man bliver raget på, siger hun og fortsætter.

- Jeg har oplevet det en milliard steder. Jeg kender ikke en eneste, der ikke har oplevet det. Alle har forskellige måder at håndtere det på. Det gør ikke noget, at ham dér klapper mig i røven. Han er bare en stakkel på 55, og så er der dem, der klapper igen. Jeg er da ked af, at man ikke har sagt fra før, men man vil jo ikke være en kill-joy, siger Sara Bro.

- Jeg har været lidt i tvivl Sara Bro har været betænkelig ved at stå frem og stå op sammen med de 700 øvrige kvinder. - Jeg har været lidt i tvivl om at deltage i interviews, men jeg synes, at der er et større formål. Det har været en casejagt fra mediernes side. Men det handler jo om at se på, at det er et problem, fordi der er chefer, der ikke reagerer på de her anmeldelser, som de får. Jeg savner, at debatten bliver drejet hen på det, siger Sara Bro, der i flere år har været vært på DR, men til efteråret kan ses på TV2 i 'Vild med dans'. - Flere steder er det sådan, at hvis man er udsat for noget, så går man til sin chef, og så bliver der ikke reageret, eller hvis man er freelancer, så får man ikke et fast job eller bliver ikke forlænget. Den person, der har udsat en for noget, bliver ikke ramt. Der er ikke nogen tilbagemeldinger eller reaktioner. Hvis du i en arbejdssammenhæng er udsat for, at din chef eller en, der er over dig, foreslår seksuelle ting og man afviser det, og man går til en anden chef, så er der ikke noget reaktionsmønster, og det er der, problemet er. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom fokus på det, siger hun. Derfor har jeg underskrevet Linde-brev Hendes håb er, at støttebrevet kan være med til at rykke noget. Sådan for alvor. - Alle de her historier er jo anonyme, og vi er over 700, der har skrevet under på, at det foregår, og at det skal stoppe. Men det ændrer ikke på, at der er en kultur, hvor der er chefer, der bare fralægger sig ansvaret og siger, at det kender de ikke noget til. Jeg håber, at man tager sig sammen og laver en strategi for, hvordan folk skal have det på en arbejdsplads. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anna Gaarslev: Fortryder at vi ikke gjorde noget

54-årige Anna Gaarslev kender både DR og TV2 indefra, og hun tøvede ikke med at skrive støttebrevet til Sofie Linde under.

- Det gjorde jeg, fordi jeg synes, at initiativtagerne har ramt den lige i røven, både hvad angår intentionen og tonen. Måske har jeg lidt naivt troet, at sexisme havde historisk og arkæologisk interesse. Men selvom problemet er blevet mindre - af helt naturlige årsager, fordi kvinder har fået mere magt - så findes problemet åbenbart stadig, siger DR's Europa-korrespondent, der har været på DR i syv år.

Inden det var Anna Gaarslev på TV2 fra 1996 til 2013, og hun fortæller, at kulturelt var det en helt anden arbejdsplads, hun kom til, end hun forlod.

Vælter ind med støtte: Derfor tøvede jeg

- I den oplevede jeg adfærd fra mænd med ansvar og position, som i dag slet ikke ville være acceptabel. Både på egen krop og oplevet det for kollegaer, siger hun og fortsætter.

- Det var en kultur, der på mange måder var fantastisk. Vi havde det skideskægt. Kulturen var festlig og fyld og dynamik. Alt kunne lade sig gøre. Det var vidunderligt at være en del af. Men det betød måske også, at der ikke var så mange grænser. Det faglige og der personlige flød lidt sammen. Set i bakspejlet skabte det nogle situationer, som ikke var så heldige set med nutidens briller, siger Anna Gaardslev og understreger en vigtig pointe, hun har.

- Man skal passe på med at bedømme fortiden med nutidens briller. Det var en anden tid. Historisk set var det mændene, der havde magten. Den kunne de bruge. Sådan er det heldigvis ikke mere. For selvfølgelig skal ingen kvinde behøve at spekulere over, om et personligt nej kommer til at koste hende karrieren.

- Det var, som om det var en del at livet, og vi var selv en slags medspillere, for vi sagde ikke fra, siger Anna Gaarslev. Foto: DR

Anna Gaarslev har ikke lyst til at gå i detaljer med de oplevelser, hun selv har haft.

- Jeg har aldrig syntes, at det var min skyld. Jeg har altid tænk: Fuck dig, du er en nar! Intet af det har sat sig fast i mig. I den del af livet, har jeg været ret robust. Men det er andre kvinder måske ikke. Jeg kunne børste det af mig, men jeg kan da godt - igen set i bakspejlet - fortryde lidt, at det har tynget kvindelige kollegaer, uden vi har gjort noget ved det. Det var, som om det var en del at livet, og vi var selv en slags medspillere, for vi sagde ikke fra, siger hun.

Sofie Linde stak af fra pressen

- De seneste dage er flere kvinder stået frem med sager. Ingen af dem vil sætte navn på krænkeren. Man kan sige, at det så har været ret omkostningsfrit for mændene at opføre sig upassende. Synes du, at de gamle sager bør gøre helt konkrete?

- Nej. Det må de mænd tage med sig selv og deres egen samvittighed. Hvis ikke de har begået noget, de kan dømmes for dag, så er det svært. Og jeg bryder mig ikke om, at nogen hænges ud i folkedomstolen.

- Hvad håber du vil komme ud af støtte-brevet?

- At vi bliver i stand til at tale om det her på en begavet og fordomsfri måde.

Se også: TV2-chef om sexchikane: Kulturen har ændret sig