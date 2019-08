Tv-værts familie: Han skriger ikke så meget derhjemme

De fleste har nok set TV3-værten Jakob Kjeldbjerg i rollen som ekspeditionsleder i realityprogrammet 'Robinson Ekspeditionen', som inden længe ruller en ny sæson ud på skærmen. Her kan han til tider både være hård og højrøstet.

Men i hjemmet i Frankrig er han en hel anden. Det fortæller døtrene Sophia, 18, og Maria, 15, til Ekstra Bladet, da vi møder hele familien på den røde løber til snigpremiere på den nye sæson af overlevelsesprogrammet.

- Han er mere afslappet derhjemme. I Danmark skal han hele tiden være 'på'. Det er en rolle, han tager på sig, fortæller Maria.

Familien har gjort det til en tradition at se programmet hvert år. Men første gang, døtrene så det, blev de overraskede.

- Første gang var ret mærkelig, for han råbte og skreg jo i tv'et. Det gør han aldrig derhjemme, ler Sophia.

- Nu er det bare komisk at se på, for meget af det er jo skuespil.

Jacob Kjeldbjerg fylder snart 50 år. Foto: Anthon Unger

Ville undgå opmærksomhed

Familien har sin hverdag i Frankrig. Her flyttede de i sin tid hen til for at undgå, at døtrene skulle vokse op med den opmærksomhed, der kunne følge med ved at have en far, der er i fjernsynet.

- Vi flyttede til Frankrig, så vi kunne have vores eget liv, fortæller Maria.

Moderen Christine Kjeldbjerg nikker bekræftende.

- Vi ville gerne have, at pigerne kunne have en anonym opvækst, hvor de ikke ville blive bedømt af kammeraterne på baggrund af, hvem deres far er, siger Christine og tilføjer, at de er meget tilfredse med den beslutning.

- Pigerne ser deres far, som han er. Og ikke som en, der har et andet ansigt på, når han er i tv.

Selvom pigerne har brugt det meste af deres barndom i Frankrig, føler de sig stadig hjemme, når de besøger Danmark. Og de er blevet vant til opmærksomheden, der følger med.

- Det er sjovt, når vi er i Danmark. Så er der en hel masse, der kigger efter ham, når vi går på gaden, siger Sophia.

Den helt nye sæson af 'Robinson Ekspeditionen' har premiere mandag 26. september kl. 20.00 på TV3.