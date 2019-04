TV2-brøler: Fangede ikke aprilsnar

TV2 News-vært Jesper Zølck blev - noget forsinket - offer for en aprilsnar.

Det skete søndag morgen, da han som vært på nyhedsprogrammet lavede et kritisk interview med Greves borgmester, Pernille Beckmann.

Interviewet handlede om, hvorfor kommunen ikke har råd til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, fordi de prioriterer at bruge penge på alt muligt andet.

Det mente Zølck i hvert fald at vide, så han sagde til Beckmann:

- I bruger blandt andet penge på et dyrt, 290 meter højt tårn i Greve.

Cecilie Hother i bitter fejde: Ser frem til retssagen

Men ak.

- Jeg bliver nødt til at korrigere dig; det var jo bare en aprilsnar, lød svaret fra Pernille Beckmann.

Jesper Zølck så noget forvirret ud, men undskyldte straks derefter.

Da Ekstra Bladet er i kontakt med ham nogle timer efter fadæsen, har han overskud til at grine lidt af det.

'Åh, hvad tænker jeg. At jeg nu tilslutter mig heppekoret for, at aprilsnarre kommer med tydelige alarmer og klokker og neonskilte - særligt seks dage senere. Hvis nogen stiller borgerforslaget, er jeg på. Og at kommunale hjemmesider er et luret sted med den slags fælder en uge senere', skriver han med et glimt i øjet i en mail.

Men han lægger sig samtidig fladt ned.

'Det er jo åbenlyst i sidste ende min fejl. Det var et vigtigt emne om prioriteter i kommunal finansiering, og det afsporede interviewet', konstaterer han om den falske nyhed.

Se også: Rasende tv-vært: - Det er et overgreb!

Hype om Greve

Til hans forsvar er 'nyheden' om tårnet heller ikke særlig godt deklareret på Greves hjemmeside, hvor det fremgår, at der i det nybyggede tårn blandt andet vil ligge en restaurant Højdespringeren.

'Et sådan vartegn vil på ny skabe hype omkring Greve, ligesom svømmehallen gjorde det, da den blev bygget tilbage i 1970'erne. Det kommer os alle sammen til gode', lyder det fra Pernille Beckmann i aprilsnar-artiklen.

Skulle du i øvrigt have lyst til at læse Ekstra Bladets aprilsnar fra i år, kan du finde den lige HER.

Se også: Kendt radiovært er endnu et offer: - Det er jo komisk