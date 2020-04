TV2-deltager har haft en blodprop i hjertet

Far og søn fra TV2-programmet 'Først til verdens ende' ønsker begge at få et tættere forhold

Far og søn Claus og Marco Bentsen, der begge er medvirkende i TV2-programmet 'Først til verdens ende', har ikke kun en mission om at vinde præmien på 250.000 kroner, hvis de når først til Singapore. De ønsker nemlig også begge at få et tættere forhold til hinanden.

Inden Marco og Claus tog af sted på deres livs rejse, stod de en adskillelses-situation, hvor Marco skulle til Aarhus for at studere. Derfor betød turen også, at de nu kunne sige farvel til hinanden på en god måde.

- Den voksne kontakt er blevet en helt anden type kontakt. Den her rejse er et enormt samlingspunkt, siger Claus Bentsen til Ekstra Bladet og forsætter:

- Når man får et ligeværdigt forhold som to voksne, giver det en større åbenhed. Vi har stået i mange situationer, hvor vi har været presset, så det har været nødvendigt at fortælle, hvordan vi har det.

Ifølge Marco har det ikke altid været lige let for faren at indse, at han er en voksen mand, der kan tage sine egne beslutninger. Derfor har turen haft en særlig betydning for ham.

Far og søn mod verdens ende. Foto: Heidi Lundsgaard/TV 2

- Jeg har haft mulighed for at vise, at jeg godt kunne klare mig selv. Det var vigtigt for mig, at jeg kunne bevise det over for min far. Det er jo et klassisk far-søn-forhold, hvor man føler, at man skal leve op til nogle forventinger. Det var rart at kunne indfri, siger Marco Bentsen.

'Jeg følte et ansvar'

For otte år siden fik Claus en blodprop i hjertet, der har resulteret i, at han er begyndt at tænke mere over livet og åbne mere op omkring tanker og følelser. Under rejsen blev Claus syg, hvilket forsinkede ham og Marco på turen, men det gav dem også begge en mulighed for at få sat ord på de svære situationer i livet.

For Marco og Claus har der tidligere været begrænsninger, der har gjort, at de har haft svært ved at åbne sig op for hinanden.

- Jeg er vokset op med en familie, hvor sygdom var et svaghedstegn. Jeg er meget sjældent syg, og når jeg er, giver jeg ikke udtryk for, at jeg har det dårligt. På turen talte vi om det, hvor Marco syntes, det var vigtigt, at jeg åbnede op og erkendte, at det var okay at være svag i nogle bestemte situationer, siger Claus Bentsen.

- Det påvirkede mig meget, da min far blev syg. Jeg blev urolig, fordi han tidligere har haft en blodprop. Jeg følte et ansvar og måtte træde i kraft, siger Marco Bentsen.

Du kan se 'Først til verdens ende' hver tirsdag på TV2 eller TV2 play.