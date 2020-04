TV2-deltager havde enormt hård barndom

Søstrene Johanne og Josefine Chappell er medvirkende i TV2-programmet 'Først til verdens ende', hvor de sammen med fire andre par har mulighed for at vinde 250.000 kroner ved at nå først til mål i Singapore.

For de to søstre handlede turen om mere end at vinde penge. For dem handlede det nemlig om at genskabe et søskendeforhold, de ikke havde haft i mange år.

Da Johanne var tre år og Josefine fem år, blev deres forældre skilt. Skiftevis rykkede de fra mor til far, og de endte med at få base hver deres sted. Den ene havde det bedre hos mor, hvor den anden havde det bedre hos far.

Det betød også, at de to søstre gradvist mistede kontakten med hinanden. I 9. klasse tog Josefine på efterskole, hvor Johanne var hos deres mor, der led af en depression, hvilket blandt andet fik Johanne til at føle sig endnu mere alene.

Billeder af Johanne og Josefine som børn 1 af 2 Josefine og Johanne som små børn. Foto: Private fotos. 2 af 2 Josefine og Johanne som små børn. Foto: Private fotos.

Beskyldt for snyd: - Jeg har svært ved at tage det seriøst

Ikke en del af hinandens liv

I intet mindre end ti år var de to søstre nærmest ikke en del af hinandens liv.

For et par år siden fik den ældste søster, Josefine, en besked fra deres far om, at lillesøsteren Johanne havde forsøgt at tage sit eget liv.

Det var en kæmpe øjenåbner i Josefines liv, der gjorde, at hun gav sin søster et løfte om, at de skulle have et forhold til hinanden igen.

- Jeg var rigtig ked af, at hun ikke var kommet til mig. Følelsen af, at jeg ikke vidste det, og at jeg måske kunne have været med til at ændre på, at det ikke kom så langt ud, det var helt sikker det, jeg havde det sværest ved, siger Josefine Chappell til Ekstra Bladet.

Få hjælp ved selvmords-tanker Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, man nogle gange får i livet. Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 04 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201. Du kan også chatte og skrive til Livslinien her. Børnetelefonen kan også hjælpe. Ring til dem på 116 111. Du kan også skrive og chatte med Børnetelefonen her Vis mere Luk

En handling af afmagt

Det var i gymnasiet, at Johanne Chappell blev overbelastet og dermed befandt sig i den sværeste periode i sit liv. Hun følte sig alene i verden og havde ikke lyst til at leve mere.

- Jeg manglede tryghed og støtte i mit liv, og da jeg ikke kunne finde den hos mig selv længere, var det der, hvor tingene skred, siger Johanne Chappell.

En handling af afmagt resulterede I, at hun forsøgte at tage sit eget liv.

- Det er et utroligt sårbart emne, men det er vigtigt at få italesat. Der er nok mange, der har de samme tanker. Det er så svært et emne med tunge følelser, så det var selv svært at anerkende. Det er der, det bliver farligt, når man ikke selv italesætter det, siger Johanne Chappell.

Billedgalleri 1 af 2 Josefine og Johanne fra 'Først til verdens ende'. Foto: Private fotos. 2 af 2 Josefine og Johanne fra 'Først til verdens ende'. Foto: Private fotos.

Kort tid efter - og fra den ene dag til den anden - flyttede Johanne hjem til Josefine i håb om, at de skulle skabe det søskendeforhold, de ikke havde haft, siden de blev splittet som børn. De skulle lære hinanden at kende på ny.

- Fokus var, at jeg skulle få det godt igen. Det blev et ubalanceret forhold, fordi Josefine hjalp mig og var der for mig, hvor jeg ikke kunne være der for hende, fordi jeg havde det så skidt. Jeg er evigt taknemlig for, at hun har lagt sig fladt ned for at være der for mig, siger Johanne Chappell.

Se også: 'Først til verdens ende'-deltager: - Jeg er meget mere end en diagnose

- Når man har søskende, er der en instinktiv følelse at, at man skal hjælpe hinanden og bruge hinanden til de ting, der er svære, fordi man kender hinanden på en helt anden måde, siger Josefine Chappell.

Turen gjorde os tætte

Deltagelsen i programmet 'Først til verdens ende' har resulteret i, at de to søstre i dag har et helt anderledes forhold til hinanden.

Se også: Kan score milliongevinst: Kendt tv-vært sætter rækkehuset til salg

Det handlede for dem begge om at få hverdagen på afstand og have et rum, hvor de kunne lære hinanden at kende og skabe en ny kommunikation mellem dem, hvor der har været plads til dybe samtaler.

- Der er en hel anden forståelse for hinanden og den måde at være søstre på. Følelsen af, at man altid har en ved sin side, der forstår en. Det giver en anden form for tryghed og følelse af, at man ikke er alene. Turen forstærkede den følelse, siger Josefine Chappell.

- Vi har lært hinanden at kende på ny, og hvordan vi er som voksne mennesker. Det har givet os et fællesskab udover det at være søskende, som har hjulpet os til at blive lidt mere veninder. Vi snakker om noget andet end bare familierelationer og de problemer, det medfører, siger Johanne Chappell.

Billeder af søstrene i 'Først til verdens ende' 1 af 4 Søstrene på deres livs rejse. Foto: Private fotos. 2 af 4 Søstrene på deres livs rejse. Foto: Private fotos 3 af 4 Søstrene på deres livs rejse. Foto: Private fotos 4 af 4 Søstrene på deres livs rejse. Foto: Private fotos

Du kan se 'Først til verdens ende' hver tirsdag på TV2.