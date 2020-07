TV2-deltager viser vild smølfe-samling

De er små. De er blå. Og har deres helt eget sprog. Gammelsmølf, Smølfine, Stærksmølf og de andre finurlige smølfer holder til i skoven ’Det Glemte Land’ - eller rettere sagt, det gjorde de. For nu er de flyttet ind hos Rolf Gadeberg i Rønne på Bornholm.

Her bor Rolf med sin mand, Martin. De to har tidligere medvirket i TV2-programmet 'BS & ægteskabsprøven' og TV3-programmet 'Helt i skoven'.

De to er efterfølgende blevet gift og er altså flyttet til Bornholm, hvor smølferne har har invaderet deres hjem.

Bag husets mure gemmer der sig nemlig i omegn af 5000 smølfer. 50-årige Rolf er heldigvis lige så begejstret for de blå væsener, som de er for ham – så han giver dem gerne husly. Det skriver DBA Guide.

Se også: Svimlende beløb: 26-årige Mark sætter Pokémon til salg

Der er ingen tvivl om, at Rolf er meget glad for smølferne. Foto: DBA Guide

Må ikke lege med Rolfs smølfer

Rolfs gigantiske smølfe-samling ligner til forveksling en legetøjsbutik. En væsentlig forskel er dog, at Rolf bestemt ikke anskuer smølferne for værende legetøj.

Det betyder, at er der besøgende børn, skal de holde nallerne fra de blå, hattebeklædte figurer.



- Børn vil rigtig gerne lege med alt 'legetøjet', som jeg har her i lokalet. Det får de ikke lov til, fortæller Rolf til DBA Guide og smiler.



I stedet for har Rolf samlet en stor kurv med dubletter af smølfer, Rolf allerede har i sin samling, som er dedikeret til børneleg.

Rolf jagter denne smølf

Selvom Rolfs smølfe-samling består af 5.000 objekter, er samlingen endnu ikke komplet. Der findes nemlig smølfer i alskens former og størrelse. Rolf har dog set sig lun på en helt særlig smølf.



Den eftersøgte lille blå fætter ses med et skilt i hånden, hvorpå der står ’B.T. – den er smølf’. Denne smølf er dog utrolig sjælden, hvorfor Rolf endnu ikke har fået fingrene i den.



Har du netop denne smølf liggende derhjemme, skal du endelig ikke smide den ud. Sæt den i stedet til salg på DBA eller tag kontakt til Rolf, som vil blive lykkelig for at tilføje den til sin samling.

Se også: - Jeg ville nok heller ikke have købt det

Rolf har medvirket i TV2-programmet 'BS & ægteskabsprøven' sammen med sin mand, Martin. Foto: TV2

'Min mand synes, det er lidt åndssvagt'

Det går næppe nogens næse forbi, at Rolf elsker smølfer.

Man kunne forstille sig, at Rolfs familie efterhånden er pænt trætte af at dele opmærksomheden med de små, blå figurer. Men tværtimod bidrager de til samlingen.

Rolfs datter har foræret ham en helt særlig smølf med teksten ’You are great, Dad’. Udover, at denne smølf har en stor affektionsværdi, er den steget gevaldig i pris. Rolfs datter anskaffede sig nemlig smølfen for den nette sum af 150 kroner. I dag har den en værdi af 5000 kroner.

- Min mand har affundet sig med, at jeg samler på smølfer. Han synes måske, at det er lidt åndssvagt, men han synes det er fedt, at jeg har en hobby. Så længe det ikke går ud over hans tegnebog, siger Rolf grinende til DBA Guide.



Måske Rolfs mand faktisk er gået hen og blevet lidt glad for smølferne. Han har i hvert fald foræret Rolf en koloenorm smølf, der fylder godt i den stadig voksende samling.

Herunder kan du se mere af Rolfs samling: