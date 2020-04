TV2-familie spiser efter blodtype: Nu skal de undersøges af overlæge

Hellena Rosali og Patrick Maxwell fra TV2-programmet 'Min sindssygt sunde familie' har valgt at leve et ekstremt sundt liv uden gluten, sukker og mejeri produkter, hvor krop og sind hænger uløseligt sammen. Det får seerne lov til at opleve, når sæson to torsdag aften har premiere.

Efter Hellena Rosali og hendes ældste søn, Thorr, der i dag er ni år, har kæmpet med alvorlige sygdomme i mange år, besluttede hun sig for at ville opnå en helbredelse gennem naturlige metoder.

Familien fra Hillerød lever derfor et spirituel liv, hvor de gennem healing, clairvoyante evner og varieret kost holder deres helbred sundt.

- Min søn blev rigtig syg af vacciner og af en masse antibiotika-kure. Det tog mig fem år at få styr på hans fordøjelsessystem igen med kost og kosttilskud. Han reagerede så voldsomt på de her vacciner, og det samme gjorde jeg i 2013 efter min anden HPV-vaccine. Der havde jeg 42 bivirkninger, siger Hellena Rosali til Ekstra Bladet.

Medicinen og vaccinerne skadede ifølge moren ham og resulterede i, at han blev fjern i blikket og havde feber i mange uger. Hans krop ændrede sig og blev dårlig.

- Thorr var sengeliggende i en uge, hvis han fik et stykke lagkage. Han har derfor i dag lært at forstå, at sukker ikke er godt for hans mave, siger Hellena Rosali.

I TV2-programmet 'Min sindssygt sunde familie' skal deres livsstil - sammen med to andre familier - undersøges nærmere af Bente Klarlund, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.

- Vi skal teste tre familier, som har valgt lige præcis deres vej og har deres idéer om, hvad et sundt liv er. Jeg vil gerne - med vores testmuligheder - se på, hvordan det påvirker deres fysiske og mentale sundhed, siger Bente Klarlund i afsnittet.

Mads Møller, der er søn af Hellena Rosali, og Maddox Linnet, der er søn af Patrick Maxwell. Foto: Koncern TV- og Filmproduktion/TV 2

En lang rejse

I forbindelse med, at Thorrs krop og mentale tilstand blev bedre, kom han ud på en rejse, hvor han fik kostændring og navneskift.

Tilbage i 2011 tog Hellena Rosali behandlingen i egen hånd og begyndte at studere kost, fordøjelse og bakterier for at kunne forstå sønnens heldbred. Efter familien ændrede deres livsstil, hjalp det ifølge hende på børnenes helbred, og i dag er deres børn raske og sunde.

Selvom familiens børn ikke får sukker og samme kost, som mange andre børn på deres egen alder får, har børnene ifølge Hellena Rosali ikke lidt en aflast, og hun har kompenseret for alt det, Thorr må undvære, som andre børn får.

- Jeg har måttet stå til klokken ét om natten for at forberede børnefødselsdage. Jeg har altid været ti skridt foran Thorr. Når vi har talt om det, har han nogle gange været ærgerlig, men han har godt forstået det.

Et livsformål

For Helena Rosali er det blevet et livsformål at kunne undervise andre mennesker i, at der er flere måder at leve et sundt liv på.

Hun vil gerne inspirere andre mennesker til at få øjnene op for en anden sundhed og økologi, der kan holde kroppen i balance igennem livet.

- Jeg er healer og har mange clairvoyante evner. Det er en del af mig. For mig er det naturligt at bruge det i min familie og undervise mine børn i det. Jeg lærer mine børn, at vi har nogle gaver og ekstra evner, som mange andre ikke har. Det er nemt for børn, fordi de ikke er lukket ned på forhånd, siger Hellena Rosali.

Du kan se programmet 'Min sindssygt sunde familie' på tirsdag klokken 20:00 på TV2 eller nu på TV2 PLAY. Her kan du se, om familien - ud fra en lægefaglig vurdering - er så sunde, som de selv synes.