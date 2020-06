TV2 i kovending: - Mega ærgerligt!

Sebastian Jessen er ærgerlig over, at TV2 valgte at udskyde premieren på serien 'Alfa', som han medvirker i

Tilbage i april skulle det første afsnit af den stort anlagte dramaserie 'Alfa' med blandt andre Lars Mikkelsen, brødrene Sebastian og Andreas Jessen og Henning Jensen have løbet over skærmen på TV2 Zulu.

Men på grund af coronakrisen valgte TV2 at udsætte premieren på serien, der er skabt af de kendte Avaz-brøde, til 2021.

Det havde svenske TV4 dog ikke tænkt sig at gøre og har holdt fast i den premieredato, tv-stationen havde tiltænkt, da de købte serien - nemlig 11. juni.

Derfor har den danske serie allerede haft verdenspremiere i Sverige.

TV2 har som konsekvens valgt at fremskynde premieren på 'Alfa', så den alligevel bliver sendt herhjemme i år. Den får nemlig premiere på TV2 Zulu og TV2 Play allerede 16. august.

Og den beslutning er faldet i god jord hos Sebastian Jessen, der sammen med sin bror, Andreas Jessen, har hovedrollen i serien.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham tirsdag aften til premiere på filmen 'Undtagelsen' i MovieHouse Hellerup.

- Jeg er da glad for, at svenskerne tog så godt imod den, at TV2 lige fandt et hul til august. Så det var fedt, sagde Sebastian Jessen med et grin.

Sebastian Jessen på den røde løber sammen med sin kone

'Mega ærgerligt'

Den 33-årige skuespiller fortæller, at han blev meget ærgerlig, da det stod klart, at premieren ville blive udskudt med så kort varsel.

- Det har været meget frem og tilbage, fortalte han og fortsatte:

- Jeg vil sige, da vi fik beskeden der tre dage inden premieren, der var jeg da godt nok lidt ærgerlig, må jeg indrømme. Jeg kunne også godt forstå det, hvis jeg sådan tog forretningshatten på og tænkte lidt på TV2. Men jeg var da mega ærgerlig, sagde han videre.

Ifølge Sebastian Jessen oplevede han også, at flere seere var skuffede over, at serien blev udskudt så tæt på premieren.

- Der var nogle stykker, der var sure. Der er en del, der har fulgt med i oprindelsen af den, og som var skuffede. Det er dejligt at mærke, at folk glæder sig og er spændte, fortæller Sebastian Jessen.

'Alfa' har brødrene Andreas og Sebastian Jessen i front. Foto: Emilia Staugaard/TV2

Den seneste tid har Sebastian Jessen haft en tom kalender grundet coronavirus, men han håber, at der snart kommer gang i et par skuespiljobs igen, i takt med at Danmark åbner.

- Der sker intet, der ligger fast lige nu. Jeg har læst et manus og været med på noget pilotafsnit, så der er da udsigt til noget, siger han og fortsætter:

- Der er ingenting at lave lige nu. Men det er okay. Det har egentlig været meget dejligt. Vi har været meget sammen og hygget os, siger Sebastian Jessen, der har to børn med sin kone, Karin Buchardt Poulsen.