TV2 i modangreb: - Jeg kan ikke genkende det

Onsdag aften kom Sofie Linde med noget af en opsang fra scenen i Operaen, hvor hun var vært på dette års Zulu Comedy Galla.

Her langede hun kraftigt ud efter TV2 og 'X Factor', hvor hun de sidste mange år har været vært. Hun mener nemlig ikke, at hun får nok i løn sammenlignet med sine mandlige kolleger.

Fra scenen fortalte hun, at hun lige har været til lønsamtale på 'X Factor' og bad om at få halvdelen af, hvad dommer Thomas Blachman tjener.

- Jeg bad ikke om en husbåd, jeg bad om en jolle, sagde hun.

Sofie Linde fik stående applaus under onsdagens Zulu Comedy Galla. Foto: Ekstra Bladet

Men det fik hun ifølge Sofie Linde selv ikke presset igennem.

- Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt, lød det fra tv-værten, som også sagde, at TV2-chefen havde sagt, at hun ville blive den bedst betalte kvinde, hvilket ikke faldt i god jord hos hende.

'Kan ikke genkende det'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lotte Lindegaard, der er programdirektør på TV2. Hun er noget overrasket over Sofie Lindes udmelding, som hun ikke kan genkende.

- Jeg har forhandlet løn og ansættelsesvilkår med Sofie, og jeg kan simpelthen ikke genkende hendes beskrivelse af samtalen. Jeg blander aldrig køn ind i lønsamtaler. For det betyder ikke noget. Det afgørende er værtsopgaven, kvalifikationer og erfaringer, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er selv kvinde. Jeg har en kvindelig chef, og der er en overvægt af kvinder i min ledelelsesgruppe. Jeg kunne ikke drømme om at give mine kvindelige medarbejdere dårligere kår. Men det er klart, at der kan være forskellige lønninger efter kvalifikationer, erfaring og lignende.

Se også: Hyldes vidt og bredt: - Det er totalt misforstået

- Så at du skulle have sagt, at Sofie Linde nu er 'den bedst betalte kvinde' har ikke noget på sig?

- Nej. Det kan jeg slet ikke genkende.

Selvom programredaktøren ikke er enig i Sofie Lindes udlægning, byder hun debatten om løn velkommen.

- Jeg synes, det er en vigtig debat at tage, og fra start var det meningen, at det skulle være et show med mere holdning. Men det er klart, at jeg synes, diskussionen skal tages på et korrekt grundlag, siger Lotte Lindegaard, der ikke mener, at grundlaget holder i denne sag.

Sofie Linde langede ud efter TV2. Men de har svært ved at genkende hendes udlægning. Foto: Mogens Flindt

- Får det her konsekvenser for Sofie Linde i form af en advarsel eller lignende eller konsekvenser for hendes værtsjob hos jer?

- Jeg er ikke reprimande-typen. Man kan godt være uenige og have diskussion. Men det der står tilbage er, at Sofie Linde er en af vores dygtigste værter. Det er hun stadig efter det her. Det ændrer det ikke på, og vi er enormt glade for at have hende på holdet, siger hun og tilføjer:

- Du må spørge Sofie, hvorfor udlægningen af samtalen ender, som den gør. Jeg kan ikke genkende det. Men når det er sagt, er vi et stort hus, der kan rumme meget. Vi ved, at vi ikke har kønsdifferentierede aflønninger. Vi ser på, hvilke kvalifikationer og erfaringer de har og opgaven, de skal løse. Køn er ikke en del af vurderingen.

Ekstra Bladet har spurgt TV2 ind til, hvorvidt det har noget på sig, at en dommer som Blachman tjener væsentligt mere end Sofie Linde. TV2 ønsker dog ikke at kommentere de konkrete lønninger.

Se også: Sofie Linde udsat for sexchikane: Han ville smadre min karriere

- Alle de samtaler, vi har med vores værter, og hvor deres løn ligger, er ikke noget vi diskuterer offentligt. Det er vigtigt for vores værter, at de kan være trygge i den aftale, de har lavet med TV2, og det samme gælder her.

- Kommer seerne til at kunne se den uredigerede udgave af Sofie Lindes kritik af jer?

- Ja, det er min forventning. Vi censurerer ikke på den måde. Vi redigerer i respekt for programmets ånd. Det er klart, at vi redigerer selve showet, fordi det er for langt, men der skal være plads til, at forskellige holdninger kommer til udtryk. Så man vil også kunne se det som seer.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde. Indtil videre uden held.