TV2-kendis afslører stor sorg

Sif og Mathias, der blev kendt i den nyeste sæson af 'Nybyggerne' på TV2, blev for nylig forældre for første gang, da de bød en sund og rask dreng velkommen til verden.

Inden da havde de i flere år kæmpet for, at Sif skulle blive gravid. Den plan gik dog langt fra efter planen, og Sif har som konsekvens været igennem flere spontane aborter.

Netop de spontane aborter har Sif og Mathias flere gange fortalt åbent om - senest i et rørende opslag på Sifs Instagram-profil, som du kan læse herunder:

I forbindelse med netop det opslag er indretningseksperten Mette Helena Rasmussen, der er kendt som dommer i samme program, gået til tasterne, og i kommentarsporet fortæller hun ærligt, at hun også tidligere har oplevet sorgen ved at gå igennem en spontan abort.

- Jeg blev ramt af Sifs historie, og jeg kunne genkende det her med, at man ikke forestiller sig, at det sker for en selv, når man er gravid, siger hun og fortæller videre om den gang, hun selv mistede sit ufødte barn.

- Min daværende kæreste og jeg havde længe drømt om at få børn. Vi kastede os hurtigt ud i det, og jeg blev gravid, og vi glædede os helt vildt. 22. december var jeg så på vej til juleferie i Ry hos mine forældre, og på vej derhen begyndte jeg at bløde, siger Mette Helena, der på det tidspunkt var i 12. uge i sin graviditet.

Trist jul

Da Mette Helena ankom til Ry, tog hun sammen med sin mor derfor direkte på sygehuset for at blive tjekket.

- Jeg blev scannet, og jordemoderen sagde, at det var underligt, men at jeg ikke var gravid mere - at det var gået til grunde, men at min krop ikke havde udstødt fosteret, så jeg skulle have en udskrabning.

Den besked ramte Mette Helena meget hårdt.

- Det var som om, min krop havde snydt, men også at jeg havde snydt. Jeg følte pludselig, at jeg ikke kunne stole på mig selv, fordi jeg havde gået og sagt, at jeg var gravid. Jeg var simpelthen så ked af det, og lillejuleaften skulle jeg så bruge på at få lavet den her udskrabning, som jo foregik på gynækologisk afdeling, hvor der var en masse nybagte familier og små børn i lyseblåt og lyserødt over det hele. Det var meget, meget trist at ligge der og have mistet, når man havde set frem til at blive mor. Det var en meget trist jul.

Mette Helena er blandt andet kendt fra 'Nybyggerne' og 'Loppe Deluxe'. Foto: Emma Sejersen

- Hvordan bearbejdede du den sorg, som du oplevede, da du gik igennem den her spontane abort?

- Jeg gik til psykolog, og det var noget, jeg snakkede med min familie og venner om. Jo mere, jeg snakkede om det, jo mere gik det op for mig, at der er mange andre, der har prøvet det, og at der ikke var noget galt med mig, og at jeg sagtens kunne blive mor. Det gav håb, siger hun og fortsætter:

- Jeg var simpelthen så ked af det, og jeg ville bare være gravid igen. Jeg var så tom og trøstesløs, og det eneste, der virkede for mig var, hvis jeg blev gravid igen, og faktisk gik det så hurtigt, at jeg præcis året efter i december lå på fødegangen og kunne sige velkommen til Villa Malou i december. Det var ret fantastisk.

- Hvordan adskilte din anden graviditet sig fra den første?

- Jeg skiftede mellem sorg og glæde, men jeg var også meget nervøs. Min graviditet med Villa var ikke så ubekymret. Jeg var rigtig nervøs, og det betød, at jeg blev scannet hver 14. dag. fordi jeg havde brug for at vide, at jeg var gravid, og der endte jo med at komme Villa ud af det, som er den største gave nogensinde.

Vil bryde tabu

- Hvorfor er det vigtigt for dig at tale åbent om det her?

- Jeg tror, der er mange, der sidder med det alene. Man får en følelse af ikke at slå til. Man føler sig så dum, og man bliver så bange for, hvis man nu ikke kan få børn. Man kan føle sig hånet af alle andre, der går rundt med barnevogne. Det øjeblik, man bliver gravid og har en terminsdato, så ved man, at man skal være mor. Den dato bliver så vigtig, og når så en blødning går i gang, og man aborterer, så er det så stort et tab af drømme og forventninger til det her med at blive mor. Det er en kæmpe stor sorg, uanset hvor langt man er henne i graviditeten, siger hun og fortsætter:

- I dag er det en oplevelse, der ligger langt tilbage for mig. Det er over 13 år siden. Det fylder ikke så meget for mig, men derfor rammer det mig, når jeg hører de her historier. Det med at være mor starter det øjeblik, man finder ud af, at man er gravid, og så er det et kæmpe hul, når der ikke kommer et barn. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver et rum for, at man kan tale om det og sige det højt, og at det ikke skal være et tabu, for man kan nemt føle sig forkert og ensom, hvis ikke man får rum for at tale om det.

