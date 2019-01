TV2-kendis færdig på Tinder: Scorer 14 år yngre kæreste

Der er grund til at smile for dommeren på TV2-programmet 'Nybyggerne', Mette Helena Rasmussen.

I gennem længere tid har hun underholdt sine mange følgere på Instagram med diverse gakkede Tinder-oplevelser under hashtagget #morpåtinder.

Men nu er det slut med at jagte, for kærligheden er fundet i den 23-årige crossfit-glade Asbjørn, der både har gode manerer og går ud med skraldet.

- Jeg har en kæreste, siger hun glad, da Ekstra Bladet fanger 37-årige Mette Helena Rasmussen over telefonen.

- Vi mødtes på Tinder. Det virkede.

Parret har været sammen i tre måneder.

- Hvad var det, han kunne på Tinder, som alle de andre ikke kunne?

- Han opførte sig ordentligt. Han er super-sød. Super-ordentlig. Han gør alt det, han skal.

Mette Helena Rasmussen er stylist og indehaver af boligbutikken Retro Villa. Foto: Nanna Navntoft

Stor aldersforskel

Tv-eksperten erkender gerne, at hun havde nogle betænkeligheder ved aldersforskellen til at starte med. Men han har mødt hendes to børn, og kærligheden spirer.

- Jeg synes, det er en stor aldersforskel. Vi er også på den måde forskellige steder i livet. Jeg har fået to børn, og aldersforskellen er stor. Men vi har det godt, siger Mette Helena Rasmussen og runder af.

- Fordelen ved det er skraldereglen. Den yngste går ud med skraldet, griner hun.

Det har hun givet bevis for på Instagram, hvor hun har lagt en video op af den unge mand, der slæber skraldeposen ud.

De trofaste følgere må nu undvære #morpåtinder, men det gør tilsyneladende ikke det store. I hvert fald vælter det ind med lykønskninger.