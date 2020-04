TV2-kendis på corona-kur: Taber et kilo om ugen

Mette Helena Rasmussen , der blev kendt i den nyeste sæson af 'Nybyggerne' på TV2, bruger al coronatiden på at komme i mål med sit vægttab.

Indretningseksperten har efter besluttet sig for, at nu skulle det være.

- For uger uger siden besluttede jeg mig for, jeg ville tabe mig. Jeg havde købt en gul dragt, jeg fik hjem, men jeg kunne overhovedet ikke passe den. Jeg havde undervurderet, hvordan det stod til, og jeg var rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kunne passe den.

- Jeg kunne godt se i den her coronatid, at det kunne gå den helt forkerte vej. Jeg både spiste og drak for meget, så jeg besluttede mig for, at coronakilo skulle betyde noget andet for mig, siger hun til Ekstra Bladet.

Kiloene rasler af

Hun har lagt slikket fra sig og taget kontakt til personlig træner. Han har strikket et program sammen til hende, der gør, at der virkelig er blevet sat gang i vægttabet.

- Jeg har tabt et kilo om ugen, så jeg er oppe på at have tabt seks kilo, og vi er snart fem uger inde i programmet, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I anledningen af sine fremskridt har 'Nybygger'-dommeren købt sig en ny brugt kjole. Privatfoto

Torsdag vejer hun 73 kg., og da hun startede på den nye diæt, vejede hun 79.

Al den ekstra tid, coronatiden har givet Mette Helena Rasmussen, har betydet, at hun kan gå mellem 10 og 15 kilometer om dagen, og hun både kan planlægge sin mad og bruge god tid på at forberede den.

Deler vægten

Udover en streng kost uden slik og alkohol og masser af skridt til skridttælleren, så skal hun også stå til ansvar for sine fremskridt. Hendes personlige træner kontakter hende engang om ugen, hvor hun deler et billede fra badevægten til ham. Et billede, hun også deler med sine 68.000 følgere på Instagram.

- Det motiverer mig, at jeg er forpligtet over for min personlige træning. Og så er jeg også forpligtet over for mine følgere, hvor jeg deler et billede af min vægt hver tirsdag. Og så længe, jeg følger planen, bør det ikke presse mig.

De fremskridt hun gør sig, viser også hun også stolt frem på det sociale medie, hvor hun får meget ros og positive kommentarer.

Senest har hun købt nogle nye kjoler for at fejre vægttabet. Og den gule dragt. Det nærmere sig, at hun kan passe den.

- Jeg vil gerne tabe fem kilo mere. Jeg går ikke så meget op i bmi. For mig handler det om, at jeg gerne vil kunne passe den her dragt. Lige nu kan jeg lyne den op, men jeg skal kunne sidde ned i den.