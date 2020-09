TV2-kvinder støtter Sofie Linde: 'Vi oplevede det også'

Sofie Linde har skabt stor debat, siden hun brugte sin værtsrolle på Zulu Comedy Galla 2020 til at fortælle åbent om en episode til en julefrokost, da hun netop var startet på DR.

Her afslørede hun, at en 'tv-kanon', som hun ikke nævnte ved navn, ville have et blowjob, ellers ville han 'smadre hendes karriere'. Sofie Linde afviste kravet - men fik alligevel en stor karriere i tv-branchen.

Nu får hun støtte af en gruppe kvinder, der alle er ansat på TV2. Kvinderne er gået i gang med at indsamle beretninger om sexchikane og underskrifter fra andre kvinder i mediebranchen. Det skriver Jyllands-Posten.

De TV2-ansatte har sendt en mail rundt til kvinder i mediebranchen og vedlagt et åbent brev til Sofie Linde, som Ekstra Bladet også er i besiddelse af. Her lyder det blandt andet:

'Tak for, at du havde modet til at tale højt. Vi har set med fra sidelinjen længe nok, og nu taler vi sammen med dig. Du fortæller, hvordan du oplevede en sexistisk kultur blandt nogle mænd, da du startede i mediebranchen. Du har ret. Vi oplevede det også,' lyder det i brevet, der fortsætter:

'Du fortæller, at der stadig er grund til at sige til de yngre generationer, at man godt må sige nej, fordi kulturen stadig findes blandt nogle mænd. Du har ret. Vi oplever det også.'

Jyllands-Posten har været i kontakt med flere af initiativtagerne til brevet, der bekræfter, at det er blevet rundsendt siden tirsdag morgen. De ønsker endnu ikke at stå frem med navn eller at kommentere brevet endnu.

Sofie Linde har i den grad formået at skabe debat og opmærksomhed efter sin værtsrolle til Zulu Comedy Galla 2020. Foto: Mogens Flindt

Fint ikke at nævne navn

Flere såkaldte 'tv-kanoner' har tidligere kritiseret Sofie Linde for, at hun ikke har nævnt navnet på den person, der krænkede hende.

Blandt andre den daværende 'Deadline'-vært Adam Holm kaldte det over for Ekstra Bladet selvmål, at Sofie Linde ikke nævnte personen ved navn.

I det åbne brev får hun dog støtte fra TV2-kvinderne.

'Mange har afkrævet dig svar på, hvem 'den store tv-kanon' er. Du har fra starten insisteret på, at det vil du ikke sige. Fordi det her ikke bare handler om en enkelt mands grænseoverskridende opførsel for 12 år siden.'

'Du har ret. Debatten må ikke strande der. Den rækker nemlig langt ud over en enkelt episode og en enkelte person. Det ved vi. Vores ærinde er at flytte debatten væk fra om det sker og i stedet tale om, at det sker, og hvad vi sammen skal gøre for at stoppe det,' står der i brevet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde via tv-værtens manager, Line Breinholt. Her lyder meldingen dog, at det ikke er noget, hun ønsker at kommentere på nuværende tidspunkt.

