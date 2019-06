TV2 napper to DR-profiler

Petra Nagel og Abdel Aziz Mahmoud skal sammen med Natasja Crone og Jes Dorph-Petersen stå i spidsen for et nyt program

Petra Nagel er færdig med at pille i sin egen navle på DR.

Den nybagte mor skifter til TV2, hvor hun efter sommerferien skal stå i spidsen for et nyt journalistisk aktualitetsprogram sammen med Abdel Aziz Mahmoud, Natasja Crone og Jes Dorph-Petersen. Det skriver tv2.dk.

Petra Nagel er især kendt fra DR3-programserierne 'Petra dater hele verden', 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby', men hun har også lavet live-tv.

I sine første år som journalist arbejdede hun på 'Go’ morgen Danmark' og 'Go’ aften Danmark', og det er netop 'Go’ aften Danmark', det nye program skal erstatte.

- De seneste år har jeg zoomet ind på min egen navle og lavet tv om følelser. TV2s nye aktualitets-talkshow skal selvfølgelig også have følelse, nerve og nærvær, men det bliver en dejlig udfordring for mig at skulle fortælle historier, som ikke tager udgangspunkt i mig selv, men i, hvad der sker omkring os, siger Petra Nagel til tv2.dk.

Nagel bliver fast makker med en rutineret TV2-profil, nemlig Jes Dorph-Petersen.

TV2 har til det nye koncept, der endnu ikke har fået navn, hentet endnu et kendt ansigt fra konkurrenten. 35-årige Abdel Aziz Mahmoud har været ansat 15 år i DR, men har den seneste tid været freelancer.

- Jeg savner for tiden fjernsyn, som kan samle os. Noget, man kan tale med sin kollega eller mor om næste dag. Vi vil forsøge at lave tv, hvor man tydeligt kan mærke live-nerven, og jeg glæder mig til at være med til at udvikle det, siger Abdel Aziz Mahmoud til tv2.dk.

Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone bliver det nye programs andet faste makkerpar.

Det endnu udøbte og ikke helt færdigudviklede tv-program får premiere 19. august.

Programmet sendes i to dele mandag-fredag klokken 17.20 og klokken 18.25, hvor TV 2 i dag sender 'Go’ aften Danmark'.