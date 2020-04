TV2-par jubler: Skal være forældre igen

Mange kan måske synes, at der er langt mellem glæderne i denne coronatid. Men hjemme hos Lise Vandborg og Michael Christensen har to streger skabt sand eufori.

Lise Vandborg har netop afsløret på Instagram, at hun er gravid og venter parrets andet barn.

Den gravide tv-kendis har lagt en lille film ud, hvor hun viser de berømte to streger på en graviditetstest.

Lise og Michael blev kendte i Danmark, da de i 2016 vandt TV2-programmet 'Nybyggerne'. Det betød, at de løb med det hus til 3,4 millioner kroner, som de havde knoklet på i programserien.

Lise og Michael vandt drømmehuset: Nu skal der siges op

Parret er siden blevet gift, har solgt deres vinderhus i Farum, er i gang med et nyt byggeprojekt i Jylland og har fået sønnen Villy.

At han nu skal være storebror, har Lise og Michael valgt at fortælle i dag, 1. april, men i en kort telefonsamtale med Ekstra Bladet bekræfter Michael Christensen, at den er god nok. Familieforøgelsen er ikke en aprilsnar, men en ægte glædelig nyhed.

- Ja, den er god nok, siger han.

Skattefar sluger tv-præmier: Så lidt får vinderne