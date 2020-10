TV2-parrets millionsucces: - Penge er ikke det vigtigste

Få måneder før sejren i TV2-programmet 'Nybyggerne' sprang Ida Holm og Mads Taiki Pedersen ud i et nyt projekt som selvstændige, da de stiftede virksomheden Taisho ApS, hvor de sælger plakater og japansk keramik.

Parret har netop leveret første regnskab, og her står det klart, at selskabet allerede har været en succes fra start.

I Taishos første regnskabsår, der løber fra virksomhedens start 22. januar 2019 frem til 30. juni 2020, havde parret en bruttofortjeneste - indtægter fraregnet en række udgifter som køb af varer og materialer - på 1.192.846 kroner.

Efter skat og lønninger giver det et overskud på 154.945 kroner på bundlinjen. Af det beløb trækker parret yderligere 100.000 kroner ud i udbytte, mens de lader de resterende penge stå i firmaet.

Her lyder egenkapitalen nu på 204.945 kroner.

Her er vinderne af vanvittig TV2-præmie

Berettiger eksistens

Til Ekstra Bladet fortæller parret, at de er meget tilfredse med regnskabet.

- Vores første regnskab repræsenterer det første halvandet år i vores firma, så vi er meget glade for at kunne lave et overskud. Det er med til at berettige vores eksistens både for os selv og for omverdenen. Det at drive virksomhed er nyt for os, så vi er bare glade for, at vi kan leve af det, vi elsker.

Det er dog ikke pengene, der ifølge parret er vigtigst.

- Vi havde en brændende drøm om at få lov til at lave det, vi elsker. Japan, indretning, interiør og design er en kæmpe del af vores liv, og så længe vi kan holde hjulene kørende med at lave det, vi elsker, er økonomien i det ikke det, der driver os mest.

Taisho, der har to ansatte, som er Ida Holm og Mads Taiki Pedersen selv, har udbetalt løn for 873.246 kroner. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på 24.256 kroner til hver før skat.

Tv-par lagt for had: - Det er en svinsk hetz

Hjælp fra tv-program

De to er ikke i tvivl om, at 'Nybyggerne' har været med til at skabe opmærksomhed om deres forretning.

- Vi har jo fået en eksponering, der er svær at betale sig til, og endda en eksponering der på mange punkter rammer lige ned i det, vi bygger vores virksomhed op omkring; nemlig Japan, indretning og design, fortæller de og fortsætter:

- Vi har fået et kæmpe skub - især det første halve år, da vi startede vores virksomhed, men vi føler ikke, vi har fået noget foræret. Vi har arbejdet - og arbejder stadig - hårdt for at holde hjulene kørende og forny os hver eneste dag, og vi er enormt taknemmelige for den store opbakning, vi fortsat mærker.

Det næste mål for parret bliver at etablere sig på de udenlandske markeder, og de satser især på resten af Skandinavien og Tyskland.

De fortæller også, at de har nye tiltag på tegnebrættet til både plakater og keramik.