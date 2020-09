TV2-profil erkender: Truet af arbejdsløshed

Hun er efterhånden et kendt ansigt som vært på TV2 News-programrækken 'Besserwisserne', men Anna Ingrisch stod faktisk i uvished til halsen, da opkaldet med et jobtilbud kom fra TV2. Og det kom belejligt, fortæller hun.

Anna Ingrisch var ansat på Radio 24syv som morgenvært og var enormt glad for det, men det lå også i luften, at stationens fremtid var mere end usikker.

– Så vidt jeg husker, var det samme dag, som rettighedshaverne til Radio 24syv havde fortalt, at de ikke ville byde på den nye aftale, efter at kilometer-kravet om placering af redaktionen mindst 110 kilometer fra København var blevet fremsat af Dansk Folkeparti.

– Dér kunne man godt se, hvor det bar hen, og jeg var da rigtigt glad for, at TV2 ringede. Jeg var truet af arbejdsløshed, og jeg frygtede at skulle stå i en situation, hvor jeg blev nødt til at tage et job, som jeg ikke havde lyst til.

– Jeg kunne jo ikke leve uden indkomst, men at stå den sidste dag og måske føle sig nødsaget til at tage et tilfældigt job ville ikke være sjovt. Derfor faldt tilbuddet fra TV2 på det rigtige tidspunkt.

Foto: Linda Johansen

– Først nogle måneder senere faldt kortene så på den måde, at jeg fik ’Besserwisserne’. Jeg synes, det var sejt af TV2 at sige, ’hun har kompetencen og interessen til at lave programmet. Kan være, at hun er en ung kvinde, knap fyldt 30, kun et par måneders fjernsyns-erfaring, og de andre er meget ældre, men vi gør det sgu’.

Anna Ingrisch overtog tjansen fra politisk redaktør Troels Mylenberg, der i dag er en af ronkedorerne i programmet. Inden da havde Lasse Sjørslev, nu nyhedsvært på hovedkanalen, stået for 'Bessewisserne’ i en længere periode.