TV2-profil i bedring efter blodprop

I november sidste år blev 42-årige Anders Langballe ramt af en blodprop i hjernen.

En blodprop, der gjorde, at den politiske redaktør har været væk fra skærmen lige siden.

Hans primære job bestod i at levere politiske analyser og baggrundsstof til både TV2 og TV2 News.

Efter blodproppen 19.november sidste år meldte Langballe selv ud, at han var sygemeldt og skulle i gang med et længere genoptræningsforløb. Siden har der været stille fra den 42-årige TV2-profil.

Men nu giver han lyd fra sig igen. Det gør han i et opslag på sin lukkede Facebook-profil.

Her takker han for den overvældende støtte og udtrykker taknemmelighed over at være i live.

'Tak for de opmuntrende ord. Det har været overvældende med den varme, min familie og jeg har mødt. Mandag den 19. november var det tæt på. Kort efter middag fik jeg en blodprop i hjernen. I dagene op til, var jeg tæt på at opgive ævred, og jeg måtte sygemelde mig inden blodproppen ramte,' skriver han.

Kan tale igen

Anders Langballe var efter blodproppen hårdt ramt på flere områder. Det gik blandt andet ud over hans evne til at tale, forstå og læse. Noget, der heldigvis er i bedring.

'Men jeg er heldigvis på vej tilbage. Nu kan jeg læse og efterhånden tale og forstå igen. Det er jeg inderligt taknemmelig for,' lyder det i opslaget.

Langballe udtrykker også et stort tak til alle de mennesker, som har fulgt ham på skærmen, venner, bekendte og kolleger, der har taget sig tid til at skrive til ham. Derudover takker han sundhedsvæsenet og Center for Hjerneskade for deres behandling af ham.

Selvom der endnu er genoptræning tilbage, håber tv-værten, at han snart så småt kan genoptage sit arbejde.

'Den kommende tid vil stå på genoptræning af min hjerne, mens jeg snart igen så småt kan begynde at arbejde. Det glæder jeg mig meget til! Men mest glæder jeg mig til foråret og til livet med min fantastiske og ukuelige familie,', skriver Anders Langballe slutteligt.

Ekstra Bladet citerer Anders Langballes opslag efter aftale med ham selv. Derudover har han ingen kommentarer.

