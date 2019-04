TV2 revser Seebach: - Det er fuldstændig vanvittigt

Popsangeren Rasmus Seebach er havnet i modvind, efter TV2 har sat fokus på hans ejendom på Frederiksberg.

De seneste dage har tv-stationen kunnet afsløre, at Seebachs selskab S & S Ejendomsinvest Aps har skudt 17 millioner kroner i en ejendom, som skal omdannes til syv separate lejligheder.

Men villaen bliver ifølge TV2 ombygget af ulovlig udenlandsk arbejdskraft, der arbejder for under 50 kroner i timen og tilmed under farlige forhold. Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som TV2 har fået aktindsigt i.

I januar besøgte Arbejdstilsynet villaen og gav i den forbindelse en række strakspåbud til den litauiske entreprenør Tronas UAB, som Seebach og hans forretningspartnere har hyret, grundet de farlige forhold på arbejdspladsen.

Seebach er havnet i modvind efter TV2's afsløringer. Foto: Ole Steen

Rasmus Seebach har dog langt fra været tilfreds med TV2's dækning af sagen. Det fik ham lørdag til at gå til tasterne på sin Facebook-side, hvor han kommenterede TV2's afsløringer.

'TV2 er vidende om, at jeg kontraktligt har gjort, hvad jeg kunne for at forhindre ulovligheder på byggepladsen. Alligevel har TV2 valgt at køre en ufin, personlig hetz med misvisende sensationsoverskrifter', skrev han blandt andet om TV2's dækning af sagen.

Fuldstændig vanvittigt

Men den kritik giver TV2 ikke meget for. Lasse Ravnø, der er journalist på TV2, og er en af journalisterne bag de mange afsløringer, mener nemlig, at de har handlet helt efter bogen.

Ifølge TV2 har Rasmus Seebachs manager, Nicolaj Bundesen, tilmed ikke ønsket at fremlægge en kontrakt, der ifølge ham skulle vise, at 'Rasmus har gjort sit for at sikre ordnede forhold.'

- Vi har lavet observationer af, hvad der er foretaget ude på byggepladsen. Seebach betvivler ikke, at der har været ulovlige arbejdsforhold. Alt, hvad vi har lavet, er rigtigt. De (Seebach og hans management, red.) har tilbudt os, at vi måtte se et dokument, som vi ikke kunne få noget at vide om, hvad der stod i, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det dokument måtte vi se på betingelse af, at vi gav garanti og skrev under på, at vi ikke ville skrive noget om Seebach. Det er fuldstændig vanvittigt at skulle diktere, hvad medierne må skrive. Det at have skrevet på et papir, at det skal foregå ordentligt, betyder intet, hvis virkeligheden er noget andet, og det er det, vi har dokumenteret med vores egne øjne. Manden (Seebach, red.) bor inden for gåafstand af byggeriet. Det er ikke svært for ham at se, at der foregår noget, der ikke er efter bogen. Så det er helt ude i skoven, siger Lasse Ravnø.

Seebach har mere held i musik- end byggebranchen. Foto: Ole Steen

Netop tvisten om kontrakten er blevet midtpunkt i sagen. Nicolaj Bundesen, Seebachs manager, benægter nemlig kategorisk overfor Ekstra Bladet, at de skulle have givet TV2 en sådan betingelse.

I en sms til Ekstra Bladet skriver han:

'TV2 takkede ad flere omgange nej til at se aftalen (...) fakta er, at TV2 adskillige gange op til dette blankt afviste at ville se aftalen uden forbeholdet (om ikke at udgive historien med Rasmus Seebach, red.)'.

Det afviser TV2 dog blankt.

Undrer sig

Lasse Ravnø undrer sig da også over, at de hos TV2 ifølge ham ikke har hørt mere fra hverken Seebach eller hans management direkte.

- Hvis der er noget af det, vi har lavet, der er forkert, er vi sikre på, at vi nok skal få det at vide. Vi har ikke hørt noget, siger han og fortsætter:

- Vi er gået meget langt i forhold til, at Seebach og hans hold skulle få lov at svare. Vi har ventet over to uger på, at de skulle få en chance for at komme til orde, efter de kom og sagde det her med, at vi kunne se kontrakten. Vi har været mere end retfærdige i vores behandling, og vi har gjort os meget umage for at sikre, at han og hans partner og firma har fået lov at komme til orde, siger TV2-journalisten.

Det er ikke første gang, at den 39-årige popsanger er hovedperson i en sag om underbetalt arbejdskraft.

I 2013 beskrev Fagbladet 3F, hvordan Seebach fik sat sin private villa på Frederiksberg i stand af polske håndværkere med timelønninger, der også lå under 50 kroner.

Dengang fremlagde han en entreprisekontrakt, der viste, at han havde krævet, at arbejdet foregik på overenskomstmæssige vilkår, hvilket han altså ifølge TV2 ikke har gjort i den verserende sag.