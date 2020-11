TV2-stjerne scorer kæmpe job

Skuespilleren Thue Ersted Rasmussen er kendt for sine alsidige roller - alt fra den selvoptagede fodboldanfører Jonas i Xee-serien 'Sunday' til dealeren Danny i TV2's dramaserie 'Norskov'.

Netop nu er skuespilleren tilbage i kitlen i rollen som den lettere konservative reservelæge Christian Friis i tredje sæson af periodeserien 'Sygeplejeskolen' på TV2 Charlie.

- Det er fantastisk at få lov til at lave så forskelligartede ting, som ikke nødvendigvis hænger sammen, lyder det fra Thue Ersted Rasmussen.

- Jeg prøver også at sige til ja roller, som ligger lidt langt væk fra mig selv, og som jeg kan få lov til at lege med og udvikle og vise nye facetter af. Derfor er det også en fornøjelse at vende tilbage til 'Sygeplejeskolen'.

Den 34-årige skuespiller har også åbnet for udlandseventyret, fortæller han.

Han har nemlig en rolle i den kommende actionfilm i franchise-succesen 'The Fast and The Furious'.

Den niende film i rækken, 'F9', får efter planen amerikansk biografpremiere den 28. maj 2021.

- Det er noget helt andet. Det er et meget macho-univers at spille i, fortæller Thue Ersted Rasmussen.

- Jeg synes, det er enormt fedt at kunne få lov til at dyrke forskellige sider af faget.

Skuespilleren var afsted sidste år og filmede på 'F9' over fire måneder.

Som det er kendt med store blockbusterbrag, er filmen forbundet med meget hemmelighedskræmmeri.

Den danske skuespiller er blandt andet kendt fra 'Sygeplejeskolen'. Foto: Henning Hjorth

Forpurret af corona

Thue Ersted Rasmussen må endnu ikke sige noget om rollen, andet end at han spiller en karakter ved navn Otto.

Han kan dog godt løfte lidt af sløret for, hvordan han endte i franchise-succesen, som også har oscarvindende skuespillerinder som Charlize Theron og Helen Mirren på rollelisten foruden det faste cast bestående af blandt andre Tyrese Gibson og Vin Diesel.

- Jeg har en agent i England og har været til casting på nogle forskellige ting, som jeg så ikke har fået. Men på den måde fik jeg banet vejen til at få lov til at lave et bud på Otto. Og den fik jeg sgu!, fortæller Thue Ersted Rasmussen.

Han var også ved at komme med i Netflix-serien 'The Witcher', men planerne blev forpurret af coronapandemien, så Thue Ersted Rasmussen er tilbage på det fiktive hospital Frydenslund og er i gang med optagelserne af fjerde sæson af 'Sygeplejeskolen'.

Sideløbende skriver han også på sit eget projekt.

- Det eneste, vi kan som skuespillere, er sige enten 'ja tak' eller 'nej tak' til roller, så derfor prøver man at indrette sit liv med forskelligartet arbejde, så man kan føle sig sikker, og så man kan føle sig udfordret, siger Thue Ersted Rasmussen og tilføjer:

- Men på et tidspunkt kunne jeg også godt tænke mig selv at instruere og have lidt mere magt over fortællingen og være med til at fortælle endnu flere historier, slutter han.

'Sygeplejeskolen' kan ses på TV2 Charlie søndag klokken 20.50.