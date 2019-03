TV2-stjerne stadig single

Den 27-årige skuespiller Morten Hee Andersen har fart på karrieren.

Netop nu er han aktuel i TV2-serien 'Sygeplejeskolen', hvor han spiller den unge og modige soldaterknægt Erik, der følger drømmen om at blive en af de første mandlige sygeplejersker i Danmark.

Men én ting distraherer. Den smukke medstuderende rigmandsdatter Anna spillet af Molly Egelind. De to karakterer udvikler et kæresteforhold, som kommer til at fylde meget i den nye sæson.

- Erik er jo dybt forelsket i Anna, og deres forhold fortsætter i sæson to. Som alle andre forhold kommer de igennem nogle turbulente ting, problemer og udfordringer, men kærligheden holder, fortæller Morten Hee Andersen til Ekstra Bladet.

Kvinder er forskellige

Selvom den rødblonde 'Herrens Veje'-skuespiller kan genkende mange kvaliteter fra Erik i sin egen personlighed, er der dog i hvert fald ét sted, hvor skuespilleren i virkeligheden adskiller sig fra karakteren. Morten Hee Andersen har endnu ikke mødt sin egen Anna, men lever livet som single.

- Jeg synes, det er meget svært at sige, hvilken type kvinde jeg falder for. Jeg tror ikke rigtig på det med typer. Jeg synes, at det er så individuelt det med kvinder, siger han og slår ud med armene.

Selvom Morten Hee Andersen ikke kan komme med et bud på en konkret type kvinder, han falder for, forklarer han, at der nogle gange kan ske ting, som han ikke kan forklare.

- Kvinder er så forskellige. Nogle gange træder der en person ind i et rum, som har et eller andet vildt over sig eller en kultur omkring sig, og jeg kan ikke forklare, hvad det er, så får jeg bare lyst til at lære det menneske at kende. Så jeg kan simpelthen ikke sige, hvem det er, som jeg falder for.

I serien 'Sygeplejeskolen' spiller Morten Hee Andersen og Molly Egelind kæresterne Anna og Erik. Foto: Henning Hjorth

Vidunderligt smuk

Nemmere er det for ham at sætte ord på, hvorfor hans karakter Erik falder for netop sygeplejersken Anna.

- Jeg tror, at han føler sig set af hende for mere end en flirt. Han oplever, at hun ser gennemskuer den måde, som han prøver at score hende på, som han har scoret så mange kvinder før. Hun stiller nogle andre krav til ham, og det tror jeg, at han bliver vildt fascineret af.

- Men altså, det starter med, at han synes, at hun er vidunderligt smuk, siger Morten Hee Andersen med et smil.