TV2-stjernereporter: Sådan kobler jeg af fra død og ødelæggelse

Rasmus Tantholdt har stået i mange af verdens brændpunkter i løbet af sin tid som udenrigskorrespondent, og mange af oplevelserne tager den 44-årige korrespondent ind.

I et interview med Euroman beskriver Tantholdt, at han spiller tennis for ikke at tænke på sit arbejde konstant som blandt andet indebærer død og ødelæggelse.

- Selv om jeg står på tennisbanen i Aleppo og hører bragene i baggrunden, er jeg mentalt i en boble og tænker kun på tennis. Jeg får dårlig samvittighed over at føle glæde, hvis jeg ved, der er nogen, der dør rundt på hjørnet, men med tennis har jeg mulighed for at glemme alt omkring mig. Jeg bliver skør, hvis jeg skal tænke på død og ødelæggelse 24 timer i døgnet. Om jeg spiller tennis eller ej, det redder ingen menneskeliv, siger Rasmus Tantholdt i Euroman.

Til Ekstra Bladet uddyber han, at det er vigtigt for ham at koble af en gang i mellem.

- Jeg tænker på tennis, når jeg spiller tennis for at koble af, og jeg tænker ikke på alt muligt andet. Jeg får også noget fysisk ud af det i min træning, som er vigtigt. Det giver mig en slags adspredelse, som giver mig noget, når jeg rejser, siger Rasmus Tantholdt til Ekstra Bladet.

Til tider kan det være mentalt hårdt for Rasmus Tantholdt. Foto: All Over Press

Det kan være mentalt hårdt

Tantholdt pointerer, at hans måde at håndtere sit arbejde gør det til tider hårdt.

- Indimellem kan mit arbejde godt være mentalt ret krævende, og jeg møder mange menneskeskæbner, også menneskeskæbner, som virkelig står i meget svære situationer. Der er to muligheder at håndtere dette.

- Du kan enten distancere dig fra den smerte, det jo er, at se på den slags, og sætte en skal op foran dig selv, men det påvirker også den måde, som du rapporterer på, den bliver også distanceret.

- Eller du kan sige: 'okay, det kan godt være, at jeg bliver ked af det, og det er hårdt en gang imellem', men jeg tager det ind. Jeg tilhører den sidste type.

- Jeg kan godt vise følelser ude i marken, når det er mennesker, der har det svært. Men når jeg tager det ind, så kræver det også en gang imellem at få det på afstand, så jeg ikke render rundt og tænke på det hele tiden. Jeg har derfor brug for noget, som bare kan få det på afstand et stykke tid, og det bruger jeg tennis til, siger han.

Afmagten er det værste

Noget af det værste for TV2-korrespondenten er ikke i de situationer, hvor han har været i fare.

- Det værste er, at man møder menneskeskæbner, der har rigtig dårligt, og man ikke kan gøre noget. Det allerværste er afmagten, siger han.

Rasmus Tantholdt er snart på gaden med en ny bog 'Med åbne øjne', der kan købes fra 31. maj.

