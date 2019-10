TV2-vært afslører stor nyhed

Smilene er ekstra store hjemme hos TV2-vært Louise Wolff lige for tiden.

Hun er nemlig gravid, og hun og kæresten Jonas Bøgh, bliver derfor snart forældre for anden gang.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af sin datter, Billie, der holder en lille kattekilling.

'Hvis man gav hende valgmuligheden ville hun givetvis vælge en kat. Men i denne omgang bliver det altså en baby, så til foråret skal verdens bedste Billie være storesøster (hun foretrækker selv titlen storebror)', skriver hun til opslaget og fortsætter:

'Vi glæder os helt vildt', skriver hun til opslaget.

Louise Wolff og Jonas Bøgh blev i 2016 forældre til deres første barn, datteren Billie.

'Og pludselig er sådan en lille fod det smukkeste vi nogensinde har set. Vores datter er så fin og dejlig, og vi er så lykkelige for at det lille væsen valgte at dukke op hos netop os. Livet har aldrig været smukkere', skrev Louise Wolff i den forbindelse til et billede af hendes nyfødte datter på Instagram.

Louise Wolff sammen med kæresten. Foto: Mogens Flindt

Skiftede til TV2

Louise Wolff er i øjeblikket vært på 'Go' morgen Danmark' på TV2, som hun vendte tilbage til i sommeren 2018, efter hun i en kort periode havde været ansat hos DR på kulturmagasinet 'Gejst'.

Til Ekstra Bladet har hun tidligere forklaret, at arbejdet på kulturmagasinet ikke stemte overens med det at have små børn.

- Meget af kulturstoffet foregår om aftenen, og jeg har en kæreste, der også arbejder meget om aftenen som lysdesigner, og det betyder, at vores datter har skullet være glad for sin babysitter. Logistikken har været lidt problematisk, fortalte hun i den forbindelse.

Desuden savnede hun at være vært på en live-udsendelse.

- Jeg har været glad for udfordringen på DR, men efter at have været om bord i et par måneder, måtte jeg erkende, at jeg savnede live-tv. Jeg kan godt lide nerven, sagde hun videre og understregede, at jobbet som morgenvært harmonerer meget bedre med et liv med små børn.

