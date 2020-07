TV2-vært: - Angsten kører rundt

Den klassiske klaustrofobi forbinder man typisk med angsten for små eller lukkede rum, men man kan også sagtens føle sig indespærret i venskaber, ægteskaber og jobs.

Det er en fornemmelse af magtesløshed.

63-årige Jens Gaardbo, der er studievært på TV2 News, har lidt af klaustrofobi, siden han var omkring ti år.

Det fortæller han til Euroman.

Hans klaustrofobi startede, da han som lille blev lukket ind i et lille rum på 12 kvadratmeter i en murstensbygning af nogle drenge, der forsøgte at drille ham.

Det lille rum var kulsort uden vinduer, og i et kort øjeblik var han sikker på, at hans sidste dage var talt bag den store 100 kilo tunge jerndør, der holdt ham fanget.

- Pulsen banker op. Halsen snører sig sammen. Hjernen koger. Åndedrættet ændres. Musklerne spænder i hele kroppen. Angsten kører rundt i systemet som gift, helt ude i fingrene og helt nede i tæerne. Kroppen eksploderer, siger Jens Gaardbo til Euroman.

Han beskriver sin egen panik som følelsen af at blive levende begravet i en kiste langt nede under jorden.

I årene efter er hans neurose blevet aktiveret af den magtesløshed, der er forbundet med, når han transporterer sig. Det er blandt andet fly og elevatorer, der fremtvinger hans klaustrofobi.

Den dag i dag har han haft succes med at bekæmpe sin neurose. Det skyldes, at han i 43 år konsekvent har forsøgt at bekæmpe den adfærdsbegrænsning, det giver ham at have klaustrofobi.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jens Gaardbo, der ikke har yderligere kommentarer.