TV2-vært bombarderes med henvendelser: Siger stop for nu

Lene Beier har fået utallige henvendelser, efter hun har tilbudt at ringe til ensomme danskere under coronakrisen. Nu er hun nødt til at sætte sin opkaldsliste i bero - i hvert fald for en stund

Store dele af Danmark er i øjeblikket lukket ned for at forhindre spredning af coronavirus, og for mange betyder det, at de er mere eller mindre isoleret i deres hjem og måske ikke har kontakt til mange andre - hvis nogen overhovedet.

I den forlængelse kom TV2-vært Lene Beier, der blandt andet er vært på 'Landmand søger kærlighed', forleden med et gavmildt tilbud. Hun tilbyder nemlig at ringe til ensomme danskere kvit og frit.

'Sidder du og føler dig ensom derhjemme - og savner en at snakke lidt med i disse tider? Så vil jeg gerne ringe til dig! Jeg har tid til at ringe hver dag efter ungernes hjemmeskole er afsluttet fra 13.30 og 14.30, så send mig en besked, hvis jeg skal ringe til dig, så kan vi sludre over en kop kaffe i hver sin ende af røret,' skrev hun i den forbindelse på sin Instagram.

Siden hun lagde tilbuddet op på sin Instagram-profil, er det væltet ind med henvendelser. Faktisk har så mange taget kontakt til hende, at hun nu er nødt til at sætte sin opkaldsliste i bero.

'I er virkelig mange, som er ensomme i denne tid, og som har ønsket at blive ringet op. Derfor er min (private) liste nu oppe på ca. 140 personer. Det er vigtigt for mig at nå at tale med jer alle, så derfor holder jeg lige lidt igen med at tilføje flere på listen. Jeg har haft nogle virkelig skønne og dejlige samtaler de sidste dage, og jeg er nyder virkelig 'telefon-kaffe-tiden' hver eftermiddag. Tak for jeres mod og ærlighed', skriver hun på Instagram.

Lene Beier er blandt andet vært for 'Landmand søger kærlighed' og 'Hjem til gården' på TV2. Foto: Mogens Flindt

Virkelig dejligt

Da Ekstra Bladet fanger Lene Beier over telefonen, fortæller hun, at hun er overvældet over de mange henvendelser, hun har fået de seneste dage.

- Jeg vidste ikke, om der var et behov, men det har det jo vist sig, at der var. Jeg vidste ikke, at der var så mange. Men det er rigtig dejligt, at det er blevet taget så godt imod. Jeg har fået skrevet det hele ned, og så ringer jeg på skift, siger Lene Beier.

Ifølge den garvede TV2-vært har hun dog nu været nødt til at sætte sin opkaldsliste i bero for at være sikker på, at hun kan nå at ringe til alle de danskere, hun har lovet at ringe til.

- Jeg kan ikke nå mere end fem om dagen, og jeg vil helst ikke love noget, og så først ringe om en måned. Så jeg har sat listen i bero for nu. Der er rigtig mange, der skriver, som gerne vil ringes op, og det er ærgerligt, at jeg ikke kan nå flere. Men jeg har også min egen familie, som jeg er nødt til at passe. Der er indkøb og hjemmeskole og alle mulige andre ting, som jeg også er nødt til at prioritere, siger Lene Beier.

De seneste dage har hun dog til sin store glæde oplevet, at andre danskere har tilbudt at hjælpe hende med initiativet og ringe til ensomme danskere.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ringer til hver og en af de 140, jeg har på min liste. Men der er flere, der har tilbudt at hjælpe med at nå nogen af dem, jeg ikke selv kan nå. Det er jo fantastisk, at der er andre, der vil hjælpe, for behovet derude er virkelig stort. Der er mange, der er kede af det og føler sig isolerede. Jeg har hele tiden understreget, at jeg hverken er læge eller psykolog, men at jeg er frisk på en god snak, siger hun og tilføjer:

- Jeg er nødt til at være realistisk. Jeg ringer til de 140, der er på min liste. Når jeg har ringet til de 140, kan det være, jeg tager en runde mere. Så det er ikke fordi, jeg vil løbe fra mit ansvar, men jeg vil være sikker på, at jeg kan holde, hvad jeg lover. Lige nu har jeg tid til det, og så fortsætter jeg, så længe, det er muligt.

Mange historier

Ifølge Lene Beier er der et hav af forskellige mennesker, der gerne vil ringes op af hende, og de har alle forskellige historier og ting på hjerte.

- Den yngste, jeg har talt med, er 13 år, og den ældste er 87 år. Der er ikke et gennemgående tema, og der er mange forskellige livsvilkår derude. Nogle er alene frivilligt, mens andre er tvunget i isolation. Det er jo folk, der af den ene eller anden grund bare rigtig gerne vil tale med en, og det er dejligt, at jeg kan hjælpe med det.

Lene Beier selv nyder også samtalerne.

- Jeg ser frem til de her eftermiddage. Det er vildt hyggeligt. Det giver mig en masse. Det er ikke en almisse, og jeg har simpelthen fået de sødeste beskeder efterfølgende, siger hun og tilføjer:

- Derfor gør det også ondt i hjertet, når jeg er nødt til at skrive, at jeg ikke kan nå alle. Men derfor er det også dejligt, at der er andre, der vil hjælpe. Måske kan det sprede sig som ringe i vandet, og hvis man er med på initiativet, så lover jeg, at jeg gør opmærksom på det inde på min profil og hjælper til, understreger TV2-værten.