TV2-vært brækkede nakken: Sådan går det nu

Selvom de fleste nok synes, at sommeren er for kort, er der én, der glæder sig over, den er forbi: TV2's populære nyhedsvært Mikael Kamber.

Fredag tonede han igen frem på danskernes tv-skærme, efter han ovenpå et voldsomt cykelstyrt i de franske alper havde tilbragt hele sommerferien med en brækket hånd og nakke.

- Det handler simpelthen bare om at være forsigtig og tage den med ro, fortæller Mikael Kamber om tiden efter ulykken.

- Så det har været en meget uvant sommer for mig, hvor jeg skulle træne kunsten at holde mig i ro.

Se også: TV2-vært på hospitalet efter cykelstyrt

Mandag kunne lægerne heldigvis fortælle, at halsknoglen var groet fint sammen, og tre måneder med afstivende nakkekrave var forbi for Mikael Kamber.

- Så det er bare at sidde klar foran skærmen med popcorn, chips og cola klokken 17.00, 18.00 og 19.00, siger han.