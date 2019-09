TV2-vært: Derfor dropper jeg cykelløb

Dennis Ritter kommenterer i år ikke flere store løb for at få tid til sit nye magasin om Trump

Dennis Ritter har krydret arbejdslivet med en ny tjans.

Siden august har han også siddet i værtsstolen i magasinet ’Verden ifølge Trump’ på TV2 News.

For at få mere plads til amerikansk politik sagde tv-værten nej til at kommentere det netop overståede Vuelta a España.

Mor eller datter?

Ligeledes kommer han heller ikke til at dække det forestående VM i cykling.

Selvom Ritter i år har valgt noget af cykelsporten fra i sit arbejdsliv, foretrækker han ikke det ene mere end det andet.

- Er man til moderen eller er man til datteren, spørger Dennis Ritter og uddyber:

- De to ting har hver deres store kvalitet.

- Cykeløb har jeg lavet i mange år og er dybt passioneret omkring - ’Verden ifølge Trump’ og amerikansk politik er en stor faglig udfordring, siger han.

Ingen 'bashing'

Den 47-årige tv-vært fortæller, at kontroversielle Trump kan være en mundfuld.

- Udfordringen er, at man skal være objektiv.

- Det er nemt at lave to gange en halv time 'Trump-bashing' hver mandag aften, men det er bare ikke opgaven, siger han.

Ritter uddyber, at ambitionen med programmet er at producere objektiv og fornuftig journalistik.

- Man må holde det ud i armslængde og vurdere ham på hans resultater.

- Så må man se lidt væk fra, hvordan han er præsident på Twitter, siger Dennis Ritter.