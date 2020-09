TV2-vært: Derfor er min kone hjemmegående

- Arbejdstiderne i tv-branchen harmonerer desværre ikke med det familieliv, vi drømmer om at have, siger værten på 'Lykkehjulet', Mikkel Kryger

Han går selv behændigt rundt i en skostørrelse 44, men det er også nogle store fodspor, 37-årige Mikkel Kryger skal fylde ud som vært på det legendariske tv-koncept 'Lykkehjulet', siden det blev genoptaget på TV2 Charlie for et par år siden.

Seertallene til en række jubilæums-programmer i 2018 gav appetit på en regulær sæson i 2019, og forrige uge var der så premiere på sæson nummer to, som Mikkel Kryger og hans medvært og 'bogstavvender’, Kanya Natasja Rørbech, er i fuld med de sidste optagelser til af de i alt 44 programmer, der er stillet i udsigt.

- Det er tv som i gamle dage. Fire programmer optages om dagen, så der er fart på. Alligevel kan vi ikke helt være med i forhold til tiden med Bengt Burg som vært. Dengang optog man seks programmer dagligt, griner Mikkel Kryger.

Han føler sig godt tilpas i programmet, som han selv så med på i de store år i 80'erne og 90'erne, hvor først Michael Meyerheim og derefter Bengt Burg trak gættelystne danskere til skærmen i stor stil.

- Ja, ja, det gjorde jeg da. Enten på gulvet hos min morfar og mormor eller derhjemme. Så at jeg selv laver det nu, vækker minder fra barndommen, hvor man sad og gættede med.

- Det er stadigvæk hyggeligt, og vi forsøger at lave det i den samme ånd som dengang. Ikke raketvidenskab, men en ordleg, som alle kan spille med på.

- Er du ikke lidt for ung til at lave noget, mange vil kalde bedstemor-tv?

- Overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, programmet har en evig ungdom over sig. Dets ry er ufortjent. Som jeg hører det, er det folk i alle aldre, der sidder og kigger med.

- Det er også et stykke dansk tv-historie, et eviggyldigt format, som fungerer, om så man er i 1990 eller i dag. Det har charme og hygge over sig, som jeg er stolt over at kunne bidrage til.

- Det er de store fodspor, du skal betræde.

– Mon ikke, men når jeg ser tilbage på de gamle udsendelser, er det mere jakkesættene, jeg ikke kan fylde ud. De skulle gerne være større og lidt mere posede dengang. Store flipper og pastelfarver, ha ha.

- Ved du, hvorfor du blev valgt som vært?

- Godt spørgsmål, men jeg tror, de tænkte, at jeg på en god dag godt kunne være heldig at have en vis folkelighed, som passede godt til programmet. Jeg er vant til fra ’Go’ morgen Danmark’ at kunne tale med store som små og have en naturlig og hyggelig indgang til emnerne. Så kunne jeg i øvrigt godt li’ programmet. Det var nok heller ikke en ulempe.

Ud over 'Lykkehjulet' er Mikkel Kryger også på ottende år fast på 'Go' morgen Danmark'. Han har lavet 'Sukkerchok' på TV2 Fri, og han har været med på flere store shows som vært.

Nok at se til, og hjemme i privaten er der også travlt for Mikkel og fruen, Mill Mynthe, med to børn - Lui og Max på hhv. næsten to og næsten fem år - i huset. Parret har dog indrettet sig så praktisk, at hustruen er hjemmegående og passer den yngste, indtil han når børnehavealderen.

Mikkel Kryger med sin frue, Mill Mynthe. Foto: Anthon Unger

- Sådan har vi valgt det for at kunne være så meget sammen med vores børn som muligt. Min kone har arbejdet med tv, men det skal hun ikke igen. Arbejdstiderne i tv-branchen harmonerer desværre ikke med det familieliv, vi drømmer om at have.