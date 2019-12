TV2-vært: Det er en tillidserklæring

For de fleste står 24. december i julehyggens tegn med familien, hvor der skal laves mad og tælles timer ned, indtil det hele går i gang først på aftenen.

I år skal tv-værten Adam Duvå Hall dog bruge sin juleaften lidt anderledes end de fleste andre. Han skal nemlig tidligt op for at arbejde, når han på TV2 skal stå for at sende 'Go' Morgen Danmark'. Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham og familien til gallapremiere på 'Frost 2'.

- Jeg har fået æren af at skulle sende det. Det er åbenbart en tillidserklæring af de store at lave det formiddagsprogram, så det glæder jeg mig til, siger han.

Adam Duvå Halls kone, Christine Gjødsbøl Jensen, må, sammen med parrets to børn, stå for årets juleand alene, indtil farmand kommer hjem fra arbejde. Foto: Linda Johansen

Derfor kommer tv-værten sent hjem til familien, og hans kone påpeger, at hun derfor kommer til at stå for alt madlavningen og det praktiske. Det gør dog ikke noget for 44-årige Adam Duvå Hall.

- Så slipper jeg for alt bøvlet. Og så skal jeg jo have en lur, når jeg kommer hjem. Jeg har jo været tidligt oppe, griner tv-værten, der også får selskab af sine forældre juleaften.

Adam Duvå Hall har lavet flere forskellige tv- og radioprogrammer, men i det seneste år er det 'Go' Morgen Danmark'-seerne, der har fået glæde af ham i dagens tidlige timer. Og sådan bliver det altså også juleaften.