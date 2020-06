TV2-vært har fået nok

Miriam Zesler siger fra over for kommentarer om sit udseende i forbindelse med sit arbejde som TV2-vært

For 41-årige Miriam Zesler, der er vært på TV2 News, er det hverdag at modtage beskeder og kommentarer om sit udseende.

Men det har hun efterhånden fået nok af - på trods af at dette ikke er det værste eksempel, hun har modtaget - har det fået studieværten til at gå til tasterne på Facebook, hvor hun langer ud efter dem, der kommenterer hende og andre værters udseende.

Udseende har nemlig intet med faglige kvalifikationer at gøre, understreger TV2-værten.

'Mit udseende er jo altafgørende for, hvordan jeg håndterer mit arbejde. Tænk bare på, hvilke spørgsmål jeg kunne finde på at stille, hvis jeg vejede mere?! Tykke spørgsmål?! Eller hvis mit hår var kort og tyndt?! Eller hvis jeg var højere?! Til jer folk, der kommenterer vores udseende? Det er ret enkelt: Vi er ikke interesserede. Peace', skriver hun i opslaget.

Se også: TV2-vært under kniven: Overrasket på hospitalet

Her deler hun ligeledes et spørgsmål fra en mand, som hun har modtaget i sin indbakke.

Manden skriver:

'Har du taget lidt på?'.

Til det svarer Miram Zesler:

'Har du? Jeg spørger, fordi det er svært at se bag dit profilbillede, hvor du mest bare ser lidt gammelmandssur ud. I øvrigt er svaret nej. Jeg vejer det samme'.

Her ses Miriam Zesler til TV Prisen sammen med TV2 News-vært Karen-Helene Hjorth. Foto: Janus Nielsen

Vil tage debatten

Til Ekstra Bladet fortæller Miriam Zesler, at hun normalt ikke gider at svare på beskederne eller tage debatten op, men at hun alligevel synes, det er vigtigt at råbe op.

Før hende har flere af hendes kolleger, blandt andre Janni Pedersen, der i øjeblikket er vært på 'Go' morgen LIVE', ligeledes på sociale medier gjort opmærksom på, at de som tv-værter gang på gang bliver vurderet på deres udseende frem for deres faglige kvalifikationer.

- Selvom debatten popper op, fortsætter de her beskeder og kommentarer bare, og derfor er det vigtigt at blive ved med at gøre opmærksom på det, fordi hvis man ikke snakker om det, så ved andre ikke, at det eksisterer, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Miriam Zesler får hun dagligt beskeder, der handler om hendes udseende, og beskeden fra manden, som hun har delt på Facebook, var den, der fik bægeret til at flyde over.

- Jeg får dagligt kommentarer og henvendelser på mit udseende. Størstedelen er positive kommentarer, og folk mener det godt. De kan finde på at skrive, at jeg ser sød, smuk eller dejlig ud. De gør det oftest ud af et godt hjerte. Men jeg er ikke journalist, fordi jeg har behov for at vide, hvordan jeg ser ud. Hvordan jeg ser ud har intet med min faglighed eller mit job at gøre, siger hun og fortsætter:

- Jeg går på arbejde for at levere godt journalistisk arbejde, og ikke fordi folk skal kommentere mit udseende, eller hvordan mit hår sidder. Det har intet med mit virke at gøre, og jeg vil bedømmes på mit fag og min faglighed. Ikke andet. Jeg har ikke behov for at høre det.

Pause på ubestemt tid: TV2-vært skal under kniven

Miriam Zesler fortæller, at hun har fået mange positive tilkendegivelser, efter hun har delt opslaget på Facebook.

- Jeg har fået mange tilkendegivelser. Mange skriver, at det er langt ude, at folk skriver sådan noget, og mange er chokerede over, at folk skriver sådan noget og tror ikke, at det passer, siger hun og fortsætter med at fortælle, hvorfor hun synes, det er vigtigt at sætte fokus på:

- Jeg synes altid, det er vigtigt at tale om, hvordan vi taler med hinanden som medmennesker. Det er altid vigtigt. Men man har et ansvar som borger i at gøre sit for at holde en god og konstruktiv debat kørende - også for børn og unge. Der vil altid være idioter med internet. Men man kan gøre sit for at prøve at gøre opmærksom på det, og det er det, jeg gør nu, siger Miriam Zesler.

- Så for mig var det her tænkt som en opfordring til, at vi er opmærksomme på, hvordan vi taler til hinanden, understreger hun.