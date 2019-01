TV2-vært i babylykke

Vejrværten Andreas Nyholm er blevet far for anden gang

TV2's vejrvært Andreas Nyholm og hustruen Cecilie Anna Thornval er blevet forældre for anden gang.

Denne gang til en lille dreng.

Det bekræfter værten over for Billed-Bladet.

Parret er i forvejen forældre til datteren Anne på to år.

- Hun er nu en stolt storesøster, fortæller en glad far til bladet.

Den populære vejr-vært og fruen har dog endnu ikke lagt sig fast på et navn.

Han fortæller til Billed-Bladet, at de tror, sønnen vil blive navngivet enten Lui eller Svend. Men det ligger dog ikke fast endnu.

Dermed fortsætter lykken for parret, der i juni sidste år gav hinanden deres 'ja' ved et romantisk bryllup i Lyngby Kirke med 100 gæster inviteret til reception og 55 gæster til den efterfølgende middag i Jægerhuset i Holte.

Dengang afslørede han over for Billed-Bladet, at graviditeten ikke var planlagt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Andreas Nyholm.