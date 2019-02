TV2-vært i behandling

Det var en glad Lene Beier, Ekstra Bladet mødte på den røde løber i forbindelse med Zulu Awards 2019, hvor hun dukkede op med sin mand, Anders Beier, under armen.

For en kort stund var hun tilbage på dansk jord, inden hun igen vender snuden mod Uganda, hvor hun lige i øjeblikket er i gang med optagelserne til 'Landmand søger kærlighed - Jorden rundt', som bliver sendt på TV2 i det nye år.

Men for den garvede TV2-vært er det ikke altid lige nemt at tilbagelægge de lange distancer i fly, som hendes job som vært til tider kræver. Hun lider nemlig af flyskræk.

Se også: Kendt TV2-vært i panik: Fly måtte sikkerhedslande

- Jeg arbejder med min flyskræk, og jeg er blandt andet begyndt at få hypnosebehandling, så jeg håber, at det kommer til at hjælpe, fortalte hun til den fremmødte presse til Zulu Awards 2019.

- Jeg elsker jo at rejse, så jeg vil meget gerne blive bedre til at flyve, for jeg har det ikke så godt med det, lød det ærligt fra Lene Beier, der ligeledes understregede, at hun glæder sig til, at danskerne bliver præsenteret for 'Landmand søger kærlighed - Jorden rundt'.

Fly måtte sikkerhedslande

Tidligere har Lene Beier fortalt til Ekstra Bladet, at hun kæmper med flyskræk. Hendes frygt for at flyve kom især på prøve, da hun for et par måneder siden var på vej på ferie i Cambodia med sin familie.

En teknisk fejl gjorde nemlig, at deres fly på vej mod destinationen måtte sikkerhedslande.

- Noget teknik svigtede, så flyet måtte vende om efter 15 minutter. Der var ingen drama, ud over i mit hoved, sagde Lene Beier i den forbindelse til Ekstra Bladet.

I situationen blev Lene Beiers flyskræk dog sat kraftigt på prøve.

- Jeg reagerede jo ikke så hensigtsmæssigt lige i det øjeblik. Jeg er jo ikke vild med at flyve. Så jeg blev stille og koncentrerede mig om min vejrtrækning, til vi var på jorden igen. Jeg prøver at arbejde med min flyskræk, fordi jeg elsker at rejse, og fordi jeg så nødigt vil give mine drenge en opfattelse af, at det er farligt at flyve, lød det videre fra Lene Beier.

Se også: Kæmpe TV2-succes vender tilbage

Artiklen fortsætter under billedet ...

I 'Landmand søger kærlighed - Jorden rundt' besøger Lene Beier danske landmænd i udlandet. Foto: TV2

I 'Landmand søger kærlighed: Jorden rundt' kan danskerne følge tre landmænd fra henholdsvis Uganda, Portugal og Australien i deres jagt på kærligheden hos en dansk kvinde.

Se også: Sofie Linde afslører: Blev panisk angst efter abort