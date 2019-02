TV2-vært i stor sorg

2019 er startet tragisk ud for den kendte TV2-vært Karin Cruz, der er kendt som vært på TV2 Nyhederne og 'Station 2'.

Hendes mor er nemlig for få dage siden gået bort efter ni måneders kamp mod kræft.

Det fortæller hun på sin offentlige Facebook-profil.

Her sender Karin Cruz en rørende sidste hilsen til sin mor, der oprindeligt kom fra Peru, men har boet i Danmark i over 40 år.

'Jeg har ingen ord, der kan beskrive den sorg, jeg føler. I dag har jeg givet dig det sidste kys og det sidste kram. Jeg er tom for ord, og jeg forstår ikke, at du er væk. Du gik bort i går aftes efter 9 måneders svær sygdom', skriver hun i opslaget.

Kæmpede med sygdom

I opslaget fortæller Karin Cruz også, at hendes mor kæmpede en lang og sej kamp mod den sygdom, der havde spredt sig i hendes krop, og at hun aldrig mistede modet, selvom hun fik den ene nedslående melding efter den anden.

'Du kæmpede til det sidste, og alle, der har fulgt forløbet, er fulde af beundring over det mod og den vilje, du har udvist. Trods utallige nedslående nyheder siden sommeren 2018, rejste du dig igen og igen. Ingen skulle tage gejsten og eventyrlysten fra dig. Selvom du var uhelbredelig syg lykkedes det os at fejre Rosas 10 års fødselsdag, min 40 års fødselsdag og din 70 års fødselsdag indenfor få måneder. Og vi toppede det hele med en tur til ørkenen i Dubai. Sikke en viljestyrke. Den vil jeg gerne arve', lyder det fra Karin Cruz.

Karin Cruz er også vært på krimiprogrammet 'Station 2'. Foto: Andreas Szlavik

Gjorde en forskel

Karin Cruz' mor arbejdede som sygeplejerske og har igennem tiden ifølge TV2-værten gjort en stor forskel for rigtig mange mennesker. Ikke blot for familie og venner, men også for mennesker i nød rundt omkring i verden.

'Du var et stort forbillede for mange mennesker. For os i familien, for venner og for nye bekendtskaber, der søgte dine gode råd. Du åbnede din dør for alle. Og hjalp mennesker med at finde ro, harmoni og kærlighed. Som sygeplejerske hjalp du unge peruanske og gravide kvinder med deres komplicerede fødsler. Du tog derud, hvor der var brug for dine evner, om du så skulle bo i junglen eller i bjergene. Hvorend du kom frem, lærte du noget nyt.'

'Selvom du har boet i Danmark i mere end 40 år, har du aldrig glemt dit folk, dit Peru og de peruanere der levede under barske vilkår, og som havde brug for støtte. Flere gange har du rejst fra Danmark til Peru for at gense dit folk og viderebringe tøj og bamser til familier i nød. Du rejste til højlandet i minusgrader for at forære børnene skolebøger, kakao, undertøj. Af samme grund blev du kaldt byens “gudmor". Heldigvis er du blevet hædret for dit sociale og frivillige arbejde igennem tiden. Dine diplomer og præmier kan ingen tage fra dig. Jeg er pavestolt.'

Skylder hende meget

Ifølge Karin Cruz skylder hun sin mor en stor del af æren for, at hun i dag er en succesfuld journalist, og at hun har nået mange af sine drømme.

'Mor, du har lært mig, at alle mennesker fortjener en chance. At man skal leve i nuet og være der for andre. At man ved hårdt slid kan nå sine drømme. Jeg troede faktisk ikke på dig, da du for mange år siden sagde, at jeg engang ville blive til noget, hvis jeg ville. Du sagde endda, at jeg en dag ville blive anerkendt for min person og mit arbejde. Men “ingen bliver som dig”, tænkte jeg dengang.'

'Og da jeg havde opgivet alt håb, gav du mig det sidste skub. Du sagde, jeg skulle forfølge min drøm om at blive journalist. Du sagde, jeg kunne noget med mennesker....... Så jeg blev journalist. Og da jeg igår aftes holdt dig i mine arme, tikkede en mail ind i min indbakke. Jeg læste den og græd..... Se mor.... En nominering, der kommer fra seerne ude i stuerne. Ligesom du ønskede for mig.'

'På det mest sårbare øjeblik i mit liv. Kort tid efter holdt dit hjerte op med at slå, og jeg nåede slet ikke at fortælle dig, hvad der stod i mailen......men nu ved du det. Du trak vejret for sidste gang hjemme, og dine nærmeste var ved din side. Ligesom du ønskede og ligesom jeg havde lovet dig.Tak mami. For alt det du har givet mig, og for alt hvad vi har oplevet sammen', skriver TV2-værten i det rørende opslag.

Karin Cruz' mor blev bisat fredag ved en farverig messe i Albani Kirke, hvor Karin Cruz sang 'Under stjernerne på himlen' af Tommy Seebach, og hvor der var andre musikalske indslag.

På grund af sin mors død har Karin Cruz den seneste tid haft orlov fra sit job på TV2 for at kunne være sammen med sin mor i den sidste tid.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Karin Cruz, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.