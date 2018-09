TV2-vært investerer formue: Det ruinerer mig ikke

Efter TV2 sidste år slukkede kameraerne i 'Hvem vil være millionær?'-studierne, har programmets mangeårige vært Hans Pilgaard måttet søge nye græsgange.

TV2 var hurtige til at forlænge med værten, der fik sit eget talkshow på TV2 Charlie med den uskyldige titel 'Hos Hans'.

Nu spæder han arbejdslivet op med endnu et tv-program. Det er dog ikke i fjernsynet, at der gøres reklame for projektet, men nærmere i CVR-registeret.

Hans Pilgaard ligner selv en, der har vundet en million. Foto: Mogens Flindt

Her fremgår det, at Pilgaard har oprettet sit første anpartsselskab nogensinde, Hapi Entertainment ApS, hvorfra han vil føre ideen til sit nye tv-program ud i livet.

- Jeg har stiftet et firma, og formålet er at lave nogle ting, som er drevet af min lyst til at lave noget, som giver mening og betyder noget. Jeg laver stadig ting på TV2 og er freelancer.

- Men jeg har startet et meget personligt projekt med min bedste ven, forklarer Hans Pilgaard.

Selskabet er stadig så frisk, at det endnu ikke har afleveret regnskaber.

Satser overskud

Den ellers karismatiske og åbenmundede tv-vært er ordknap, når det kommer til hans nyeste ide, som stadig skal forblive en hemmelighed.

Der er også nok på spil, eftersom Pilgaard har investeret et større pengebeløb tjent på biografien 'Støj og fortielser' i projektet.

- Jeg har taget noget af det, som jeg har tjent på min bog, og investeret for at prøve at lave noget, som jeg har lyst til at lave. Det er for mange penge til, at det kun er for sjov, men det er heller ikke penge nok til, at det ruinerer mig.

- Det er drevet af drengerøvens lyst til at lave noget af hjertet.