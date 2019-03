TV2-vært kæmper med mén

Da den kendte TV2-vært Karen-Helene Hjorth i sommer var på Folkemødet på Bornholm i forbindelse med sit arbejde for TV2, kom hun ganske galt afsted.

Mens hun sad på en restaurant, fik hun en tung højtaler, der ikke var spændt ordentligt fast, i hovedet.

Uheldet efterlod hende med en hjernerystelse, og lige siden har hun kæmpet for at komme ovenpå.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, efter hun forleden var i 'Go' aften Danmark' på TV2 for at fortælle om sin oplevelse og skabe opmærksomhed omkring de eventuelle følger af en hjernerystelse.

Se også: Tv-vært faldt om på job: Det fejlede hun

- Da jeg kom hjem til København efter Folkemødet, kunne jeg mærke, at der var noget galt. Det var, som om mit spamfilter var gået i stykker. Det filter, der gør, at man kan håndtere lyde, lys, lugte, mange menneske - det fungerede pludselig ikke mere.

- Det var enormt drænende. Energien fossede bare ud af mig, og jeg lå bare derhjemme på min sofa. Bare lyden af byen kunne gøre mig træt, og jeg var nødt til at passe på min energi for at være der for min datter, siger Karen-Helene Hjorth til Ekstra Bladet.

Hun var på grund af hjernerystelsen sygemeldt fra sit arbejde på TV2 News i to måneder.

Karen-Helene Hjorth til Billed-Bladets TV-Guld med designeren Lasse Spangenberg. Foto: Mogens Flindt

Har følgevirkninger

Siden hjernerystelsen har hun både kæmpet med kvalme, svimmelhed og hovedpine.

- Det har især været lys- og synsforstyrrelser, der har påvirket mig efterfølgende, og så har jeg haft meget ondt i hovedet. Men jeg fik heldigvis en masse god hjælp, så jeg hurtigt kom ovenpå mentalt, siger hun.

Selvom Karen-Helene Hjorth i dag har det bedre, har hun stadig flere følgevirkninger efter hjernerystelsen - følgevirkninger, hun ikke ved, om hun nogensinde bliver fri for igen.

Se også: Tv-vært revser verdens yngste milliardær: Forbandet vrøvl!

- Det, jeg døjer med, og som jeg måske skal døje med resten af mit liv, er synsforstyrrelser. Jeg har små sorte pletter i midten af mit synsfelt. Pletterne flytter sig, når jeg kigger mod dem. På grund af det har det været et problem for mig at sidde i studiet, siger TV2-værten og fortsætter:

- Der var også en episode for nylig, hvor jeg næsten dejsede om på arbejdet. Det hænger sammen med hjernerystelsen, og i forbindelse med den fik jeg også piskesmæld, så jeg har ikke bevægelsesfrihed i min nakke og min skulder. Så mit syn og muskulatur fungerer ikke som før. Det kan jeg mærke, og det er enormt frustrerende, lyder det fra den 42-årige tv-vært.

Flere slags behandlinger

Ifølge Karen-Helene Hjorth bliver hun som konsekvens af hjernerystelsen også meget hurtigt træt.

- Jeg er ikke så udholdende mere, og jeg er nødt til at komme ud af studiet og lyset regelmæssigt. Jeg er nødt til at tage pauser, men heldigvis er jeg på sådan en dejlig arbejdsplads på TV2, hvor de virkelig tager hensyn til det.

Se også: Bor stadig sammen med eksen

Karen-Helene Hjorth har efter hjernerystelsen gået i flere forskellige former for behandling.

- Jeg har prøvet så ufatteligt mange forskellige behandlinger. Coaching, kiropraktor, rehabilitering, men jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at vi ikke er kommet frem til årsagen. Så nu er jeg startet i et nyt forløb hos en osteopat, og det håber jeg virker. Men jeg har det meget bedre, end jeg havde i starten, lyder det fra tv-værten, der er tilbage på TV2 på fuld tid.

Ifølge tv-værten er der en særlig grund til, at hun vælger at fortæller sin historie. Hun vil nemlig gerne sætte mere fokus på, hvilke konsekvenser en hjernerystelse kan have.

- Noget af det, der har hjulpet mig, er, at man får et sprog til at italesætte, hvad der sker med en, og at man har en forklaring på, hvorfor det fungerer sådan. Der er mange myter og mange skrækhistorier om hjernerystelser, men det er vigtigt, at man tager det seriøst. Hvis man kan mærke, at der er noget galt, skal man ikke ignorere det. Det gjorde jeg ikke, og jeg har det meget bedre i dag. Man skal acceptere kroppens signaler. Det er vigtigt.

Se også: Kendt TV2-vært hastet væk i ambulance: Faldt om på jobbet