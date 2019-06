TV2-vært måtte en tur i detentionen

Han er kendt fra tv, hvor han i flere sæsoner har guidet seerne gennem programmet 'Danmark har talent', hvor ukendte danskere viser, hvad de kan.

Men Christopher Læssø har også selv flere talenter end dem, han får lov at bruge som tv-vært.

Oprindeligt er han uddannet skuespiller fra Statens Scenekunstskole, og de senere år har han forsøgt at dreje sin karriere i retning af større roller på det hvide lærred.

Nu er han aktuel i Frederikke Aspöcks 'De frivillige', hvor han spiller forbryderen Simon, der er i frivillig isolation i et fængsel og medlem af et fangekor, der er under brutal ledelse af Niels, der bliver spillet af Anders Matthesen.

Christopher Læssø til gallapremiere på fængselsfilmen 'De Frivillige'. Selv har han kun begrænset erfaring med at sidde bag tremmer. Foto: Mogens Flindt

Et hav af shawarmaretter

Til rollen har den ellers ret adrætte Christopher Læssø taget adskillige kilo på - han indtog et hav af shawarmaretter med ekstra dressing i ugerne op til optagelserne - og så har han ladet sit sorte, krøllede skæg gro. Det er der en årsag til.

- Jeg ville gerne lave en atypisk karakter, som ikke var sådan en testosteronpumpet psykopatisk type, siger Christopher Læssø.

Han synes, det er sjovt at lege med stereotyper.

- Hvis man ser en film fra det seneste årti, der foregår i et fængsel, så vil skuespillerne fortælle, at de har trænet benhårdt i tre måneder for at blive helt pumpede. Men der er jo kriminelle i alle lag af samfundet, og det skal man afspejle, mener skuespilleren, der selv fik lov at vælge, hvordan han ville gå til rollen.

Christopher Læssø er kendt som fra TV2-programmet 'Danmark har talent', hvor han sammen med Felix Schmidt har præsenteret de håbefulde deltagere. Foto: TV2

Og det betyder noget for Christopher Læssø, der har en afrikansk far og dansk mor. Solkysset hud og sorte krøller kan nemlig godt give en skuespiller de samme roller igen og igen, forklarer han.

- Jeg er ret glad for, at jeg ikke er havnet i en eller anden kasse, hvor jeg altid skal spille barsk fyr. Jeg ved, det er et problem for mange af mine kolleger med andet etnisk ophav. Men jeg synes, jeg får lov til det hele, siger Christopher Læssø.

- Jeg har for eksempel fået lov at lave en del komedie, og det er sjovt, fordi jeg ellers aldrig rigtigt har opfattet mig selv som særlig komisk, siger han og griner.

'De frivillige', der også har Søren Malling og Jacob Lohmann på rollelisten, er optaget i en nedlagt arrest i Assens.

Ung og fuld

Selv har Christopher Læssø ikke den store erfaring med at være buret inde, selv om han indrømmer, at det er blevet til en enkelt tur i detentionen for år tilbage, da han var 'ung og fuld'.

Den tid er for længst overstået for skuespilleren, der i dag lever et 'ret stille liv for en gammel partykonge', som han udtrykker det.

- Jeg kan godt mærke, at det er gået ret stærkt de seneste år, siger Christopher Læssø, der blandt andet har spillet med i Ruben Östlunds guldpalmevinder 'The Square' og DR-serien 'Bedrag'.

- Jeg har altid grint lidt, når jeg har læst om skuespillere, der synes, de har det sindssygt hårdt, fordi de har meget at lave, men jeg kan godt se nu, hvad det er, der sker, når man har så travlt.

- Jeg har fået mere lyst til at være alene. Det koster mig mere at være sammen med andre, end det gjorde, da jeg var yngre, siger skuespilleren.

Derfor er der nu kun to ting i fokus for skuespilleren: karrieren og hans datter, Olivia.

- Jeg har været meget væk fra hende på grund af arbejdet det seneste år, fordi jeg har spillet teater (forestillingen 'Mød mig på Cassiopeia', red.). Og det kan jeg mærke, at jeg ikke skal være, men det kan være svært, når man også gerne vil have, at der skal være råd til at tage i Tivoli, siger Christopher Læssø.