TV2-vært misbrugt på nettet: Pis af!

Lige i øjeblikket florerer der en falsk reklame på de sociale medier, hvor TV2-vært Puk Elgårds navn og ansigt indgår.

Der er bare et stort problem.

Puk Elgård har aldrig indvilliget i at medvirke i reklamen, hvor det hævdes, at hun via et hudprodukt har fået et helt nyt udseende, og at det har reddet hendes karriere. I reklamen går Puk Elgård under navnet 'Puke', som mest af alt leder tankerne hen på det engelske ord for opkast.

Du kan se reklamen herunder:

I opslaget lægger Puk Elgård ikke skjul på, at hun er træt af, at hendes navn bliver misbrugt på den måde.

'Sagde Puke'. Det eneste Puke sagde var 'pis af med jeres falske reklamer'. Kæft hvor er den dårlig og faktisk virkelig sjov. Jeg kan stadig huske den dag, jeg gik i Netto med cykelhjelm og lige ville dele det med jer her på Insta. Men den her sammenhæng havde jeg ikke set komme. P.s, jeg lover, at jeg aldrig igen vil forsømme min kontur, skriver hun til billedet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Puk Elgård, der ikke har haft tid til at stille op til et interview. I en sms skriver hun dog, at det langt fra er første gang, at hendes navn bliver brugt i en falsk reklame.

'Der er ikke så meget mere at sige om den reklame, end at det er mega irriterende. Jeg har prøvet det her en to-tre gange før, og der er ikke så meget at gøre. Man kan ikke rigtig finde bagmændene. Så må man jo grine af det', siger Puk Elgård, der derfor forsøger at tage de falske reklamer med et smil.

Se også: Geggo misbrugt på nettet

Flere lignende sager

Det er langt fra første gang, at Ekstra Bladet skriver om sager, hvor kendte danskere florerer i falske reklamer.

Blandt andre Mascha Vang, Sarah Grünewald, Cecilie Frøkjær og Dennis Knudsen har tidligere været blikfang for falske annoncer online.

- Den kører på Facebook. Ifølge annoncen skulle jeg åbenbart anbefale en eller anden videnskabelig lægecreme, jeg aldrig har hørt om, har Dennis Knudsen tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Se også: Frustreret Claus Meyer misbruges

Han kunne berette, at flere af hans følgere allerede var røget i fælden og havde købt produktet.

- Jeg synes, det er fuldstændigt utilgiveligt, at nogen prøver at tage røven på en masse mennesker økonomisk. De ender med at købe katten i sækken, sagde Dennis Knudsen og rundede af.

- Jeg tager stor afstand fra det, og jeg er ked af, at folk skal forulempes og miste deres penge på en falsk reklame.