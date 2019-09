TV2-vært raser: - Det er så bizart

I øjeblikket florerer en falsk reklame for slankepiller på de sociale medier, hvor TV2-profilerne Karen-Helene Hjorth og Anders Havndrups navne og ansigter bliver misbrugt.

Det har fået Karen Helene Hjorth til tasterne på de sociale medier, hvor hun advarer sine følgere om at hoppe på budskabet i reklamen.

'Jeg og min gode kollega bliver åbenbart misbrugt i denne kampagne. Det er FAKE!!! Både budskabet og at vi skulle have noget som helst med skidtet at gøre. Og hvem faen klikker i øvrigt på sådan noget lort?!?! Just don’t!!!', skriver hun til et billede af reklamen.

Til Ekstra Bladet fortæller Karen-Helene Hjorth, at hun er godt gal i skralden over, at hendes navn bliver sat i sammenhæng med et slankeprodukt.

- Jeg har kun hovedrysten til overs for det her. Jeg synes simpelthen, det er så bizart, at man kan finde på sådan noget. Man misbruger jo andre folks ansigter og også i dette tilfælde TV2's troværdighed, siger hun og forklarer, at hun blev gjort opmærksom på reklamen af en kollega.

Karen-Helene Hjorth er træt af de falske reklamer. Foto: Lars E Andreasen

Ifølge Karen-Helene Hjorth ville hun dog være allermest ked af det, hvis der er nogen danskere ude i stuerne, der hopper på reklamens budskab, fordi hun er et kendt ansigt.

- Det er møgirriterende. Alle dem, der kender mig, ved jo godt, at jeg ikke kunne finde på at reklamere for sådan noget. Budskabet er jo helt hen i vejret. Men der er mange mennesker, der ikke kender mig, og jeg ville være ked af det, hvis jeg blev associeret med sådan noget, siger hun og fortsætter:

- Og det værste ville være, hvis nogen mennesker hopper på det her, for det sætter jo også min troværdighed på spil.

Har anmeldt det

Karen-Helene Hjorth fortæller, at hun vil gøre, hvad hun kan for at personerne bag reklamen bliver stoppet.

- Jeg har meldt det til vores juraafdeling her på TV2, og jeg er faktisk netop på vej derop nu for at finde ud af, om der er mere, jeg kan gøre. Og så har jeg jo skrevet ud på min Instagram for at advare alle om det reklamen, siger hun.

- Har du en opfordring til de danskere, der støder på den her reklame eller noget lignende?

- De skal lade være med at klikke på det, og så skal de anmelde det. Det gør jeg altid selv, hvis jeg støder på noget. Ved at anmelde det, kan vi måske få reklamen væk, og det vil jo ødelægge det for dem. De vil jo gerne have penge ud af det, så det skal bare stoppes.