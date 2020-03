TV2-vært raser mod seer: Hvad bilder du dig ind?

Janni Pedersen har efterhånden oplevet lidt af hvert. men mandag fik hun nok, da en tv-seer skrev til hende på Facebook og krævede, at tv-værten skulle fjerne den vorte, som egentlig er et modermærke, hun har på den ene kind.

'Jeg skynder mig at poste denne kommentar, inden jeg fortryder det. Jeg bruger ikke fillers eller botox, men havde faktisk fået henvisning til lægen for at få fjernet mit modermærke på højre kind. Men nu bliver det. For sådan ser jeg ud. Derfor denne ret harske besked til en kvinde, der sendte mig en ligeså grænseoverskridende besked. Sådan ser jeg ud. Og det bliver jeg ved med,' skriver Janni Pedersen på Instagram, hvor hun har delt et billede af kommentaren og hendes eget svar, der lyder:

'Hvad bilder du dig egentlig ind at skrive sådan en besked? Sådan ser jeg ud. Sluk eller zap væk,' svarer TV2 News-værten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Janni Pedersen, der fortæller, at det langt fra er første gang, hun modtager en besked, der er over grænsen. Men da hun læste denne besked, fik hun altså nok.

- Jeg synes da, at det er træls. Vi får jo mange beskeder, men jeg ved ikke lige, hvad der fik det hele til at tippe i dag. Jeg gjorde det nok (lavede opslaget, red.) i en større sags tjeneste, for der render mange mennesker rundt med vorter og modermærker, siger hun og fortsætter:

- På News vil vi jo gerne måles på vores faglighed - og ikke på hvordan vi ser ud. Jeg synes, det er bekymrende i forhold til, hvordan unge mennesker har det med deres udseende og skal have fillers og alt muligt. Jeg vil egentlig gerne stå ved, at der ikke er noget fake ved mig. Så hvis jeg skal lave om på mig selv, så kommer jeg på en eller anden måde til at sige til unge mennesker, at man skal lave sig om for at sidde inde i fjernsynet.

'Nu beholder jeg den'

Den 51-årige tv-vært slår fast, at hun er godt tilfreds med, hvordan hun ser ud.

- Jeg kan egentlig godt lide, at jeg har mine rynker, fuger og skønhedspletter. Jeg vil gerne stå ved det, og et eller andet sted håber jeg, at det kan være med til at gøre, at folk ikke synes, at de skal lave dem selv om, siger hun.

Janni Pedersen havde ellers besluttet sig for at lægge sig under kniven. Men det kommer ikke til at ske nu.

- Jeg havde tænkt mig at få den skåret væk, fordi den er begyndt at vokse lidt, og jeg tænkte, at jeg måske godt kunne tage den væk, inden den voksede for meget. Men nu insisterer jeg på at beholde den. Så den beslutning har hun jo hjulpet på, hende der skrev til mig - og i øvrigt bagefter skrev, at jeg ødelagde hendes appetit. Det sidste svarede jeg så ikke på, fortæller Janni Pedersen.

'Stop den perfekthedskultur'

I kommentarfeltet flyder det over med støttende kommentarer til Janni Pedersen.

'Jeg bliver så træt. Hvornår er god opførsel blevet umoderne? Og hvornår er folk blevet så dovne, at de ikke kan finde ud af at skifte kanal??? Jeg bliver så rystet! Du ser helt igennem vidunderlig ud, og dertil er du et skønt og varmt menneske!!!' skriver tv-værten Cecilie Hother.

'Hun har vist haft en meget dårlig dag! Fedt, at du siger fra, deler med os og i øvrigt beholder din skønhedsplet,' lyder det fra 'Landmand søger kærlighed'-værten Lene Beier.

'OMG, folk er jo døde i hjernen. Jeg elsker dit modermærke,' skriver 'Familien fra Bryggen'-deltageren Linse Kessler.

De mange kommentarer varmer for Janni Pedersen, der kun er blevet endnu mere bekræftet i, at hun gjorde det rigtige ved at sige fra.

- Jeg har det svært med den her perfekthedskultur. Med de reaktioner, jeg har fået, efter jeg lagde det ud, synes jeg bare, at det er virkelig fint, at jeg gjorde det.

- Der er jo folk, der går rundt med skævheder, kantede tænder og hængende øjne, og der er en oldemor, der har skrevet til mig, at hun har rynker i hele hovedet, men hun elsker, at jeg gjorde det. Så ved du hvad? Så er det fandeme i orden. Stop den perfekthedskultur, siger hun og slutter af:

- Og så husk lige, at det faktisk er mennesker, der sidder inde i fjernsynet, lyder opfordringen fra Janni Pedersen, som skal til at stå tidligt op, når hun skal underholde 'Go' Morgen Danmark'-seerne i det næste års tid.

