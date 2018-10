TV2-vært scorer fed bolig-gevinst: Det skal han bruge overskuddet på

Så hurtigt kan det gå.

Efter blot én fremvisning fik Peter Ingemann og hans kone, Trine, solgt deres Skagen-hus.

Det fremgår af tinglysningen.

Se også: Kendt tv-vært sælger alt: - Jeg har IKKE narkogæld

Husets 126 kvadratmeter fordeler sig på fire værelser, og det er bygget i den for området traditionelle byggestil med hvide kanter på tagene og er malet i gult.

Pris: 3.400.000 kroner.

Det er 1.150.000 kroner mere, end han og fruen gav for det i 2016 og blot 95.000 kroner mindre, end det de satte det til salg for tidligere i september.

Første fremvisning

Således er det også en ganske tilfreds Peter Ingemann, Ekstra Bladet fanger over telefonen, mens han befinder sig nord for polarcirklen et sted i Sverige for at filme miner til en kommende udsendelse af tv-programmet 'Størst'.

- Det gik rigtig stærkt. Solgt på første fremvisning, så vi er rigtig, rigtig tilfredse, siger en så opløftet Peter Ingemann, at det ikke er til at tage fejl af.

Se også: TV2-vært taler ud om alkoholisk far: Afsporede tog i kæmpe brandert

Inden salget brugte Peter Ingemann og fruen dog mere end en halv million af friværdien på forbedringer på huset.

- Vi har renoveret huset, men lad os bare sige det, som man gør på godt jysk: Det kører fint rundt, siger Peter Ingemann og griner.

Planer om at flytte

Peter Ingemann og hans kone købte Skagen-huset som et sommerhus i den populære ferieby og har desuden sat deres deres villa i Ry uden for Skanderborg til salg.

I takt med at Peter Ingemanns to døtre på 15 og 18 år er ved at flyve fra reden, leder han og fruen efter et mere landligt sted med plads til store armbevægelser.

Se også: TV2-vært raser over sexbilleder: 'Tænk hvis det var en selv'

Gevinsten fra Skagen-huset på de omkring 250.000 kroner ryger således i puljen, der skal bruges på ægteparrets fremtidige domicil.

- Og så kommer der også noget avance fra huset i Ry - ellers skal det da gå helt galt, tilføjer Peter Ingemann.

Erfaren boligejer

Huset i Skagen og det i Ry er langtfra de første bolighandler, Peter Ingemann har kastet sig ud i i sit 45 somre lange liv.

Han bryster sig af at have solgt mere end ni ejendomme - ud over det solgte hus i Skagen, har han givet håndslag på fire hussalg i Ry, et i Aalborg, et i Silkeborg, et i Skanderborg og endnu et i Alanya.

Hammerslag-mæglerne: Sådan bor vi selv

Trods erfaringen vil han dog ikke kalde sig selv en dygtig spekulant.

- Det har jeg været et par gange, men jeg har dæleme også været det modsatte op til finanskrisen i 2008. Der tog jeg fejl af markedet.

- Men generelt er det gået godt, siger Peter Ingemann.