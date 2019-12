TV2-vært skal giftes med DR-vært: Datoen afsløret

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

Julen bliver ekstra glædelig for DR-sportsværten Josefine Høgh og TV2-nyhedsværten Lasse Sjørslev.

I september faldt sidstnævnte på knæ for førstnævnte, og nu afslører parret, at brylluppet skal finde sted i weekenden mellem jul og nytår.

Det bekræfter Lasse Sjørslev over for BILLED-BLADET.

- Jeg skal ikke sidde og lyde arrogant og sige, at jeg overhovedet ikke var bange for det, men jeg tror ikke, jeg havde gjort det, hvis jeg havde haft sådan en helt grundlæggende tvivl, om hun ville sige ja, fortalte Lasse Sjørslev 'Go' Morgen Danmark' tilbage i oktober.

Se også: Kendt dansk tv-par overvejer stort skridt

Parret stod første gang frem som kærester i starten af 2019, og siden da er det altså gået hurtigt for de to turtelduer.

Det bliver første gang, 30-årige Josefine Høgh skal høre kirkeklokkerne ringe for hende, mens 45-årige Lasse Sjørslev tidligere har været gift med moren til sine to børn, Bertram på 18 og Liva på 13.

- Når jeg ikke laver nyheder, er jeg meget sammen med mine børn. De er store, så de er sjove at lave ting med, sagde Lasse Sjørslev ved samme lejlighed i oktober og tilføjede, at han udover det også bruger meget tid på sin forlovede, og så dyrker han masser af sport.

Lasse Sjørslev var indtil 2016 kærester med TV2-kollegaen Natasja Crone, der i dag danner par med Rasmus Tantholdt fra samme kanal.

Se også: Tv-vært scorer 16 år yngre værtinde

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Josefine Høgh og Lasse Sjørslev.