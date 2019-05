TV2-vært skal giftes

Vært på TV2 News Jesper Zølck skal giftes med sin svenske kæreste, Carina Bergfeldt, der er journalist på SVT.

Det afslører parrets fælles veninde Stéphanie Surrugue på sin Instagram-profil, hvor hun viser et billede af parrets bryllupsinvitation og beskriver, hvordan det var hende, der førte sine to venner sammen.

'Midt i den amerikanske valgkamp trådte jeg ud fra en restaurant i Washington D.C. med min svenske veninde @cbergfeldt - på terrassen sad en flok fra TV2, og jeg sagde: “Jesper, det her er Carina fra svensk tv - Carina, det her er Jesper fra dansk tv”', skriver hun.

Og mere var der åbenbart ikke brug for, for som Surrugue forklarer: 'The rest is history, en ægte kærlighedshistorie, endda. NU SKAL DE GIFTES'.

I februar delte den 39-årige Carina Bergfeldt nyheden om, at parret var blevet forlovet på sin Instagram-profil.

'Tusind og atter tusind gange ja. Jeg har aldrig villet noget mere end at tilbringe resten af livet sammen med ham.

Om selve frieriet har hun tidligere forklaret følgende til Aftonbladet.

- Han friede på min fødselsdag 19. februar, så vi fejrede med at besøge tre smykkeforretninger for at kigge på ring, og siden spiste vi fødselsdagsmiddag, som forvandledes til en forlovelsesmiddag med venner om aftenen.

Parret siger ja til hinanden om under en måned - nemlig 22. juni.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jesper Zølck.