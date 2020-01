TV2-vært skifter kanal

Nyt job!

Sådan indleder tv-værten Christian Müller Bækgaard sit seneste opslag på Instagram.

Her afslører Bækgaard, at han har valgt at skifte nyheder om fodbold og håndbold ud med nyheder fra hele verden, når han i fremtiden kan ses som nyhedsvært ¨på TV2 News i stedet for på TV2 Sporten.

Det nye job betyder, at Christian Müller Bækgaard er færdig med at pendle fra København, hvor han bor, da TV2s sportsredaktion holder til på Kvægtorvet i Odense. Hans nye arbejdsplads ligger nemlig på Teglholmen i København.

Ud over at være ham, der læser nyheder op, kender seerne også Christian Müller Bækgaard fra 'Vild med dans'.

Han medvirkede i 2017-udgaven af det populære danseprogram, hvor han havde Mille Funk som partner.

Det blev dog en kort fornøjelse, da parret røg ud som de første.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til det nye job fra Christian Müller Bækgaard.

