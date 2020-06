TV2-vært stopper

Uffe Tang har besluttet at stoppe på TV2 News

TV2 News er blevet en vært fattigere.

48-årige Uffe Tang har således valgt at prøve nye udfordringer i kommunikationsbranchen. Det skriver han på Twitter og Facebook.

'Jobnyt: Jeg tiltræder som seniorrådgiver og medlem af ledelsen hos Ulveman & Børsting den 1. august', skriver han og fortsætter:

' Jeg stopper i nyhedsbranchen, mens jeg stadig går optændt på arbejde hver dag efter 20 år med nyheder. Men nu skal jeg lære noget helt nyt. Glæder mig'.

I april 2019 kom det frem, at Uffe Tang, der dengang var politisk korrespondent for Danmarks Radio, skiftede til konkurrenten TV2 med start 1. august.

Dengang lød det fra TV2 News' chefredaktør Ulla Pors Nielsen i en pressemeddelelse:

- Uffe Tang kommer til News med en stærk journalistisk historie. Hans seriøse politiske journalistik vil virkelig komme til sin ret som vært hos os, der følger dansk politik tættere end nogen andre medier herhjemme. Jeg synes, det er et perfekt match.

Det varede dog kun et år, og Tang skifter altså nu værtsrollen ud med stillingen som seniorrådgiver.

Uffe Tang, der er født i 1971 i Grønbjerg ved Ringkøbing, modtog i 2009 FUJ Prisen for afdækningen af Udlændingeservices vildledning af danske statsborgere om deres mulighed for familiesammenføring - og var nomineret til Cavlingprisen for dækningen af samme sag i 200

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Uffe Tang...