TV2-vært taler ud om sexchikane

I kølvandet på Sofie Lindes efterhånden famøse udtalelse har kvinder fra alle steder i mediebranchen valgt at dele deres oplevelser om sexchikane og sexisme på jobbet.

Senest har Isabella Miehe-Renard valgt at stille sig frem med sin oplevelse som ung nyhedsvært på TV2.

Det gør hun i en skriftlig beretning hos POV, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra.

'En aften kommer en redaktør på de (dengang nye) 22-Nyheder tilbage fra orlov. En studiefotograf hvisker grinende til mig, at i aften er min ilddåb. ... har vagten. ... har været på barsel', skriver hun indledningsvist og forklarer, at manden netop har fået barn med en anden ansat.

Isabella var 24 år, da hun havde den voldsomme oplevelse. Foto: Gert Jensen/Ritzau Scanpix

'Jeg skal interviewe Svend Auken om et snarligt formandsvalg. Jeg interviewer ham live og er velforberedt på mulige bortforklaringer. Men min redaktør synes ikke, der er spænding nok i minutterne og råber ordret: 'Lille Skattepige, gå på ham, kom nu'', lyder det i opslaget.

Det er dog den næste sætning, der den dag i dag, har fået Isabella til at skrive sin beretning.

'Og lidt efter eksploderer hans temperament; men ikke med research eller et givtigt hjælpespørgsmål desværre. Han råber: 'For helvede, har du ikke noget journalistisk blod i din fisse? Gå efter Svend, for satan'.'

Ifølge Isabella var hun det tidspunkt ikke ked af, at hun havde fået kommentaren, at hun ikke var dygtig nok ifølge chefen.

'Jeg var ikke vred og slet ikke bevidst om forulempelsen – chikanen. Jeg græd, fordi min fisse ikke havde nok journalistisk blod'.

Nu står tv-værten frem. Foto: Thomas Willman/Ritzau Scanpix

Isabella fortæller, at hun efterfølgende spillede spillet, og at hun vandt en respekt ved at 'spille sine kort'.

'Smil, hæv ikke stemmen. Men vær en charmerende bøddel!', var det råd hun fik dengang.

Isabella Miehe-Renard er en af de mange kvinder, der for tiden står frem med oplevelser om sexchikane og sexisme.

Det sker efter at over 1600 kvinder har skrevet under på, at de har oplevet krænkelser i mediebranchen.

Isabella fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke har yderligere at tilføje til sagen.