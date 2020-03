TV2-vært totalt isoleret: - Det er virkelig hårdt

Selvom 'Go' morgen Danmark' på TV2 efterhånden er begyndt at sende igen, efter de i en kort periode var lukket ned på grund af coronavirus, så er det ikke med TV2-vært Steen Langeberg om bord, som det plejer.

Det er der en særlig grund til.

Den 43-årige tv-vært kom for 12 dage siden hjem fra en tur med familien i Florida, USA, og siden da har de været i karantæne i deres hjem i Hørsholm.

- Vi tog afsted 16. februar, og det var 11 dage før, at vi så den første patient med coronavirus herhjemme. Dengang var verden ung og uskyldig, og vi tog derfor afsted til Florida i fire uger på en tur, vi havde planlagt i lang tid. Det var en fantastisk ferie, og det var den helt indtil slut, siger Steen Langeberg til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Imens vi var afsted, udvikler situationen sig så i Danmark, og vi så billeder af folk, der hamstrede i supermarkederne, og det var der intet af i USA. Men i den sidste uge kom den samme reaktion i USA, lige inden vi skulle hjem. Der var ikke mere kød, toiletpapir eller vand på hylderne, lyder det fra Steen Langeberg.

Måtte skynde sig hjem

Kort efter meddelte den amerikanske præsident, Donald Trump, at der ville blive lukket for rejser fra Europa til USA.

Samtidig opfodrede de danske myndigheder danskere i udlandet til at komme hjem hurtigst muligt, så de ikke strandede i udlandet. Derfor fik Steen Langeberg og familien pludselig travlt.

- Vi kunne ikke komme hjem med SAS, som egentlig var planen. Men vi fandt en måde, hvor vi kunne komme fra Canada og derfra til Toronto og så til Danmark. Det var lidt bøvlet, for vi skulle have nyt visum, siger han og fortsætter:

- Men vi var meget heldige, for det var kun en dag, der blev skåret af vores ferie, og vi kom med et af de sidste fly. Der var panik i lufthavnen, for der var mange, der ville med det fly, men som ikke kunne komme det, og mange måtte afbryde deres rejser, da de lige var startet, siger han.

Siden de kom hjem til Danmark, har Steen Langeberg på de danske myndigheders opfordring været i isolation sammen med sin familie i snart 14 dage.

- Vi kom jo hjem til en anden verden herhjemme. Vi sad ved en pool og nød livet i et lille hus, og så kom vi hjem til det her. Det første, der sker, da vi kommer hjem er, at vi hører pressemødet, hvor det bliver sagt, at alle, der har været i udlandet, skal være hjemme i 14 dage. Det har vi fulgt.

Steen Langeberg, hans kone og to børn på tre og fem år har de seneste dage derfor haft masser af tid til hinanden.

- I dag er en hård dag. Det er ellers gået ret godt. Men jeg kan mærke, at den bider nu, og at det er virkelig hårdt. Der er op- og nedture. Jeg kan mærke, at det er hårdt til tider, og derfor er min kone jeg også gode til at tage en pause på skift, hvor vi går ind i soveværelset og ser tv eller har lidt alenetid, siger han.

Nyder samværet

Den lille familie prøver dog at få det bedste ud af deres dage i karantæne.

- Vi har jo pludselig rigtig meget tid med hinanden, og det er dejligt. Kort inden vi tog på ferie, er vi flyttet fra byen til et rækkehus i Hørsholm. Vi har et lille frimærke, og jeg kan gå ud og få lidt solstråler. Vi er ikke fuldstændig isolerede, men kan gå ud i haven, og det sætter jeg meget pris på, siger han og tilføjer:

- Det positive for os er jo også, at vi har hinanden. Det må være hårdt at bo alene. For vi har trods alt hinanden, og jeg kan give mine børn eller min kone et kram. Jeg har brug for fysisk berøring, og det er så vigtigt det der med at have fysisk kontakt, og derfor tænker jeg også meget på dem, der ikke har mulighed for det i denne tid.

Tiden i karantæne bliver især brugt på at spille en masse spil og at se tv, og så er Steens kone til stor glæde for resten af familien begyndt at bage.

- Jeg bliver i den grad forkælet, så det er ren luksus, siger han med et grin:

- Der er da også nogen dage, hvor man har lyst til at kyle sig selv eller ungerne ud af vinduet. Men vi får det bedste ud af det. Vi har ikke været gode til at lave alle mulige skemaer til vores børn om, hvad de skal lave. Vi har klaret det med rigtig meget skærmtid - både til os selv og børnene, og så hygger vi os med at spise alle måltider sammen.

Imens familien har været isoleret, har de fået hjælp fra familie og bekendte til at handle ind og hjælpe med praktiske gøremål i hverdagen.

Tilbage på arbejde

Om to dage slutter familiens karantæne, og allerede onsdag skal Steen Langeberg tilbage på arbejde på 'Go' morgen Danmark'.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Også til at se mine kolleger. Selvom vi stadig skal holde de samme regler. For selvom vi er slut i karantæne på tirsdag, skal vi jo stadig lade være med at mødes med andre mennesker og alle de her ting. Det samme gør sig gældende på arbejdet, hvor der også bliver taget en masse forholdsregler, men jeg glæder mig til at lave noget igen. For jeg har stort set ikke lavet noget i seks uger.

- Har du nogle gode tips til andre, der måske sidder i samme situation som dig, eller skal til at gå ind i en lang karantæne?

- Jeg synes, man skal erkende, at en gang imellem har man dage, hvor det er træls. Der har vi været ærlige nok til at se hinanden i øjnene omkring, og det er okay at sige, at man i dag ikke kan overskue så meget. Og så må man hjælpe hinanden og huske at tage pauser til sig selv også, siger han og tilføjer:

- Og så få fat i gode spil og ekstra legetøj. Vi har for eksempel bestilt et Ludo-spil på levering, og så skal vi i gang med at lave gækkebreve. Når alt kommer til alt, er det jo dejligt at have så meget tid med sin familie. Det er sjældent, vi får så god tid. Det er en skjult lille gave. Så det handler bare om at holde ud, og så er det helt okay at glæde sig til at se andre mennesker.